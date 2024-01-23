ШІ може бути останнім винаходом людства — колишній директор OpenAI — Finance.ua
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ШІ може бути останнім винаходом людства — колишній директор OpenAI

Технології&Авто
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ШІ може бути останнім винаходом людства — колишній директор OpenAI
ШІ може бути останнім винаходом людства — колишній директор OpenAI
Під час останнього інтерв'ю колишній виконавчий директор американської науково-дослідної організації OpenAI Зак Касс розповів, як, на його думку, штучний інтелект (ШІ) врятує світ. Він настільки вірить у цю ідею, що минулої осені залишив OpenAI, щоб «підтримати революцію штучного інтелекту», ставши кимось на кшталт самопроголошеного піар-агента ШІ.
«ШІ - це не загибель і морок, майбутнє не антиутопічне і постапокаліптичне, а яскраве і сповнене радості», — говорить Касс.
Самопроголошений «футурист штучного інтелекту» вважає, що люди в розвинених країнах «врешті-решт працюватимуть набагато менше». А в більш бідних країнах, на його думку, «у кожної дитини буде вчитель, який працює на базі ШІ», хоча, якщо ШІ вже проник на робочі місця в розвинених країнах, не зовсім ясно, що вони можуть робити з цією просунутою освітою.
«Я не зустрічав людину в галузі ШІ, яку я поважав би, яка не визнавала б того факту, що ШІ може бути останньою технологією, яку колись винайшли люди. І з цього моменту ШІ просто рухатиме людство з винятковою швидкістю».
За матеріалами:
t4.com.ua
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