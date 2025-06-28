Ірландія закрила останню вугільну електростанцію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірландія закрила останню вугільну електростанцію

Енергетика
21
Ірландія закрила останню вугільну електростанцію
Ірландія закрила останню вугільну електростанцію, Фото: ілюстративне
Ірландія офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію, завершивши еру виробництва електроенергії з вугілля.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
Як заявили у державній компанії ESB, остання вугільна електростанція в країні офіційно закрилася в графстві Клер після більш ніж 40 років роботи.
«Це кінець ери вугілля в Ірландії і початок більш чистого енергетичного майбутнього», — заявив головний виконавчий директор ESB Педді Гейз.
За його словами, Ірландія наслідує приклад Великої Британії, яка вже раніше повністю відмовилась від цього виду палива.
Читайте також
Зазначається, що ірландська вугільна електростанція Moneypoint залишатиметься в резервному режимі до 2029 року, і в разі надзвичайної ситуації чи непрогнозованого дефіциту її можуть знову запустити на мазуті.
Водночас вона вже адаптується до нових умов енергетичного переходу — у 2022 році тут запустили перший в Ірландії синхронний компенсатор.
Цей пристрій допомагає мережі стабілізувати інерцію та частоту в умовах переважання відновлюваних джерел енергії.
Читайте також
Також цього року Італія закриє дві великі вугільні станції, а ті, що залишилися в Іспанії, будуть виведені з експлуатації або переобладнані на газові, повідомляє некомерційна організація Beyond Fossil Fuels.
Ці процеси є частиною ширшого переходу Європи до відновлюваної енергетики.
За даними аналітиків, використання вугілля на континенті за останні десять років скоротилося майже вдвічі. Хоча ще в 2013 році вугілля займало найбільшу частку в енергетичному балансі Європи.
Читайте також
В Ірландії цьому переходу значною мірою сприяло стрімке зростання вітроенергетики — нині вона забезпечує понад третину потреб країни в електроенергії.
Проте екологічні організації попереджають про нові виклики — зокрема залежність від газу й розширення дата-центрів можуть завадити країні досягти кліматичних цілей, якщо не буде інвестовано в розвиток енергетичної гнучкості та зберігання.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems