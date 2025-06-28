Ірландія закрила останню вугільну електростанцію — Finance.ua

Ірландія закрила останню вугільну електростанцію Сьогодні 22:18 — Енергетика

Ірландія закрила останню вугільну електростанцію, Фото: ілюстративне

Ірландія офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію, завершивши еру виробництва електроенергії з вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як заявили у державній компанії ESB, остання вугільна електростанція в країні офіційно закрилася в графстві Клер після більш ніж 40 років роботи.

«Це кінець ери вугілля в Ірландії і початок більш чистого енергетичного майбутнього», — заявив головний виконавчий директор ESB Педді Гейз.

За його словами, Ірландія наслідує приклад Великої Британії, яка вже раніше повністю відмовилась від цього виду палива.

Зазначається, що ірландська вугільна електростанція Moneypoint залишатиметься в резервному режимі до 2029 року, і в разі надзвичайної ситуації чи непрогнозованого дефіциту її можуть знову запустити на мазуті.

Водночас вона вже адаптується до нових умов енергетичного переходу — у 2022 році тут запустили перший в Ірландії синхронний компенсатор.

Цей пристрій допомагає мережі стабілізувати інерцію та частоту в умовах переважання відновлюваних джерел енергії.

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Також цього року Італія закриє дві великі вугільні станції, а ті, що залишилися в Іспанії, будуть виведені з експлуатації або переобладнані на газові, повідомляє некомерційна організація Beyond Fossil Fuels.

Ці процеси є частиною ширшого переходу Європи до відновлюваної енергетики.

За даними аналітиків, використання вугілля на континенті за останні десять років скоротилося майже вдвічі. Хоча ще в 2013 році вугілля займало найбільшу частку в енергетичному балансі Європи.

В Ірландії цьому переходу значною мірою сприяло стрімке зростання вітроенергетики — нині вона забезпечує понад третину потреб країни в електроенергії.

Проте екологічні організації попереджають про нові виклики — зокрема залежність від газу й розширення дата-центрів можуть завадити країні досягти кліматичних цілей, якщо не буде інвестовано в розвиток енергетичної гнучкості та зберігання.

Укрінформ За матеріалами:

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