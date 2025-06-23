Goldman Sachs: перекриття Ормузу може підняти нафту до $110, газ — до $900 — Finance.ua
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Goldman Sachs: перекриття Ормузу може підняти нафту до $110, газ — до $900

Енергетика
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Goldman Sachs: перекриття Ормузу може підняти нафту до $110, газ — до $900
Goldman Sachs: перекриття Ормузу може підняти нафту до $110, газ — до $900
Goldman Sachs прогнозує, що у випадку часткової блокади Ормузької протоки ціни на нафту Brent можуть тимчасово досягти $110 за барель, а газ в Європі подорожчає до $900 за тисячу кубометрів.
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Американський інвестиційний банк Goldman Sachs попереджає про ризики серйозного стрибка цін на енергоносії у разі ескалації ситуації в Ормузькій протоці. Згідно з аналітичною запискою, у разі перекриття протоки наполовину на місяць з подальшим зниженням потоку на 10% протягом 11 місяців, ціна на нафту марки Brent тимчасово злетить до $110 за барель, після чого знизиться до $95 у четвертому кварталі 2025 року, — повідомляє Reuters.
Зростання цін уже почалося після того, як США підтримали удари Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану. 23 червня Brent подорожчала до $78,5, що стало максимумом із січня.
Ф’ючерсні ринки, за оцінкою Goldman Sachs, вже закладають ймовірність блокування Ормузу на рівні 52% — такі дані отримано з майданчика Polymarket.
Аналітики банку розглядають два основні сценарії щодо обмеження іранського експорту нафти на 1,75 млн барелів на добу:
  • Сценарій № 1 — відновлення постачання через 6 місяців. Ціни зростають до $90, а потім опускаються до $60 у 2026 році.
  • Сценарій № 2 — виробництво стабільно низьке. Brent піднімається до $90, але потім стабілізується на рівні $70−80.
Паралельно, Іран заявив через Press TV, що питання закриття Ормузької протоки розглядає Вища рада національної безпеки. Це стало реакцією на авіаудари США та обговорення у парламенті країни.
Goldman Sachs вважає, що інтереси ключових гравців — США та Китаю — полягатимуть у стримуванні ескалації, щоб уникнути глобальної економічної дестабілізації.
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На європейському газовому ринку очікується схожий тренд. Банк прогнозує, що ціна газу на хабі TTF може сягнути 74 євро/МВт-год (≈ $900 за тис. кубометрів). Водночас у США газ залишиться відносно дешевим через власні запаси і низьку залежність від імпорту.
За матеріалами:
enovosty.com
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