Канада запустила LNG-термінал із виходом у Тихий океан — Finance.ua
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Канада запустила LNG-термінал із виходом у Тихий океан

Енергетика
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Канада запустила LNG-термінал із виходом у Тихий океан
Канада запустила LNG-термінал із виходом у Тихий океан
У Канаді запрацював перший масштабний завод з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) для експорту. Про початок виробництва поінформував представник проєкту LNG Canada, який очолює Shell.
Про це повідомляє Reuters.
Першу партію СПГ планують відвантажити до середини року. Об’єкт, розташований у місті Кітімат, став першою в Північній Америці масштабною СПГ-установкою з прямим доступом до узбережжя Тихого океану. Це суттєво скорочує час транспортування до азійських ринків у порівнянні з американськими терміналами на узбережжі Мексиканської затоки.
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Після повного запуску LNG Canada зможе експортувати до 14 мільйонів тонн СПГ на рік.
За даними Reuters, виробництво розпочалося о 4:00 ранку за місцевим часом на першій технологічній лінії (Train 1), потужністю 5,6 мільйона тонн на рік. Наразі працює лише частина заводу, і через технічну несправність одна з ліній функціонує на половину потужності.
Судно Gaslog Glasgow, яке має доправити першу партію СПГ, наближається до порту Кітімат і очікується 29 червня.
LNG Canada — спільний проєкт компаній Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.
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Після введення термінала в експлуатацію, експорт канадського газу до США може скоротитися, оскільки енергетичні компанії Канади отримають новий маршрут збуту. Наразі США залишаються єдиним ринком для канадського газу.
Окрім того, на тихоокеанському узбережжі Канади триває будівництво ще двох СПГ-терміналів — Woodfibre LNG та Cedar LNG, котрі планують завершити до 2027−2028 років.
Згідно з офіційними даними, у 2024 році Канада експортувала до США в середньому 8,6 мільярда кубічних футів газу на добу, порівняно з 8,0 млрд у 2023-му та середнім показником у 7,5 млрд у 2018−2022 роках.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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