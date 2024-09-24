Санкції заморозили будівництво LNG-заводів російського Новатек — Finance.ua

Санкції заморозили будівництво LNG-заводів російського Новатек Сьогодні 04:33 — Фондовий ринок

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ, LNG), — російська компанія Новатек — призупинила реалізацію своїх проєктів із будівництва нових заводів зі зрідження природного газу (LNG) у Мурманську та Сабетті.

Як пояснюють росЗМІ, це пов’язано із західними санкціями.

Мова зокрема про Мурманськ LNG, що мав стати найбільшим заводом у росії, і Обського LNG — проєкту в арктичному порту Сабетта.

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Проте активні роботи на обох об’єктах зупинені, і невідомо, коли компанія зможе повернутися до їх реалізації.

Зауважується, що через санкції пріоритетним для Новатеку може стати будівництво Обського газохімічного комплексу. російська компанія хоче виробляти там аміак і карбамід з подальшим експортом через Північний Льодовитий океан до країн Азіатського-Тихоокеанського регіону. Для експорту карбаміду потрібні балкери льодового класу, але їхнє будівництво простіше, ніж танкерів-газовозів.

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24 червня ЄС заборонив нові інвестиції, а також надання товарів, технологій та послуг, необхідних для завершення будівництва Мурманського ЗПГ та Обського ЗПГ. Також через тотальні санкції США проект Новатеку Арктик СПГ-2, де вже запущено першу лінію, а другу готують до встановлення, зазнає складнощів з відвантаженням сировини. Компанія планує перенести термін запуску третьої лінії заводу з 2026 на 2028 рік.

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