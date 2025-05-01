Інтерсіті з’єднають всі обласні центри України — Finance.ua

Інтерсіті з’єднають всі обласні центри України Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Інтерсіті з’єднають всі обласні центри України

В Укрзалізниці планують з’єднати всі обласні центри України потягами Інтерсіті.

Про це голова правління товариства Олексадр Перцовський розповів під час запису подкасту Сергія Жадана «Кругова оборона», пише Rail.insider.

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«Є мета загалом з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри. Щоб у той самий Львів кожні дві години їздив поїзд», — зауважив Олександр Перцовський. Він висловив припущення, що завдяки динамічнішому розкладулюди стануть частіше обирати залізницю для подорожей.

Також очільник УЗ уточнив, що після початку повномасштабного вторгнення рф побільшало рейсів Інтерсіті.

«Я називаю це модель Ryanair. Наші поїзди не стоять. Вони постійно в русі… Раніше було десь 5−6 тис. пасажирів на рік на один вагон. А зараз ми підняли майже вдвічі: приблизно 10−11 тис. пасажирів на один вагон на рік», пояснив Олександр Перцовський.

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Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, відтепер у 16 поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири матимуть доступ до інтернету через безоплатний Wi-Fi. Аби скористатися послугою, необхідно:

під час подорожі увімкнути Wi-Fi на пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test;

після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Після цього пасажири отримають безкоштовний 1 гб трафіку на швидкості 10 мб/с.

Укрзалізниця з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Також Укрзалізниця запустила два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Так, почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.

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