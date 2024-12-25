Хто повинен подавати додаткові документи для призначення субсидії — Finance.ua

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Хто повинен подавати додаткові документи для призначення субсидії

Особисті фінанси
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Хто повинен подавати додаткові документи для призначення субсидії
Хто повинен подавати додаткові документи для призначення субсидії
В Україні субсидію можуть отримати люди, які витрачають на комунальні послуги значну частину свого доходу.
Про те, кому треба надати додаткові документи для отримання субсидії, розповідає «Телеграф».
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Для оформлення допомоги потрібно подати заяву та декларацію про доходи.
У них вказують загальні дані про домогосподарство, хто в ньому проживає, адресу, постачальників послуг тощо, а також прибутки та витрати всіх членів домогосподарства та їхніх родин.

Кому треба подавати додаткові документи

Деякі категорії українців та іноземців мають також надати додаткові документи для отримання субсидії.
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Якщо серед отримувачів субсидії є студент, який проживає разом з батьками або сам отримує субсидію на кімнату в гуртожитку — потрібно надати довідку про стипендію, якщо вона є, або про її відсутність.

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Якщо родина — переселенці, надають довідку ВПО для кожної особи. В такому випадку договір оренди на житло не вимагається.
Якщо житло орендоване, надається копія договору про оренду. Важливо знати, що субсидію надають тільки до кінцевої дати терміну дії договору або до кінця опалювального сезону (30 квітня).
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Якщо у людини був борг за житлово-комунальні послуги, потрібно докласти копію про реструктуризацію боргу.
Якщо у людини є доходи, про які невідомо податковій чи Пенсійному фонду, потрібно надати довідку про них.
Нагадаємо, отримувач житлової субсидії протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган Пенсійного фонду України.
За матеріалами:
Телеграф
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