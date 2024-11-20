Про які зміни отримувачу субсидії потрібно повідомляти ПФУ — Finance.ua

Про які зміни отримувачу субсидії потрібно повідомляти ПФУ Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Про які зміни отримувачу субсидії потрібно повідомляти ПФУ

Опалювальний сезон вже розпочався, тож важливо знати особливості отримання такого виду соціальної підтримки, як субсидія.

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли , про які зміни отримувачу субсидії потрібно повідомляти органи Пенсійного Фонду.

Що каже законодавство?

Відповідно до п. 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (далі — Положення), отримувач житлової субсидії протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган Пенсійного фонду України.

Що це за обставини?

Це, зокрема:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї членів домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення ОСББ;

перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

купівля іноземної валюти/ банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. Йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції на загальну суму 50 тис. грн. протягом 12 місяців);

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отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію/ членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (тобто, у 2024 р. — 75 700 грн). Виняток: цільова благодійна допомога, страхові виплати на медичну та соціальну допомогу; спадщина у вигляді нерухомого майна; грант або стипендія на навчання тощо;

відкриття депозитного банківського рахунка або придбання облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн.;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів);

здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта плати за житлово-комунальні послуги третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.

Важливо!

Отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про такі зміни протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні.

В який спосіб повідомляти про такі зміни? У будь-який доступний спосіб, зокрема, шляхом безпосереднього звернення чи через Портал електронних послуг ПФУ.

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