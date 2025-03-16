Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними — Finance.ua
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Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними

Казна та Політика
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Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними
Гетманцев назвав результати програми «Нацкешбек» невтішними, Фото: freepik
За грудень-січень громадянам, які брали участь у програмі «Національний кешбек», виплатили 714 млн гривень, хоча загальна накопичена сума становила 850 млн гривень. Виплати почалися із затримкою — лише 7 березня, хоча обіцяли старт у лютому.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скільки українцям уже виплатили

За його розрахунками, на сьогодні кошти отримали 3,4 млн осіб — в середньому по ₴210 грн на людину за грудень-січень, або по ₴105 грн на місяць.
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Загалом з моменту старту програми (вересень 2024 — січень 2025) українцям перерахували ₴1,1 млрд, хоча у 2024 році планували виділити ₴3 млрд. Гетманцев зауважив, у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені.

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«З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн грн на місяць), вона, очевидно, не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки», — пише Гетманцев.
З цікавого: максимальної виплати у ₴3000 на цей час досягли всього 1208 українців.
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Гетманцев зазначив, що кількість виробників, які беруть участь у програмі, зростає дуже повільно, що свідчить про «суттєве уповільнення» інтересу до програми:
  • середина листопада 2024 року — 1586 виробників (324 тис. товарів);
  • станом на 3 лютого — понад 1700 виробників (365 тис. товарів);
  • станом на 7 березня — 1756 виробників (369 тис. товарів).
«Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають „активними користувачами“ Нацкешбеку. На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого — вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну „активні користувачі програми“ або про помилку у розрахунках», — підсумовує нардеп.
Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, програма стимулювання вітчизняного виробництва «Національний кешбек» має запустити спіраль економічного зростання для українського бізнесу; вона є стратегічною і буде продовжуватися і надалі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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