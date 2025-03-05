Українці досі не отримали нацкешбек: що відомо про затримку виплат — Finance.ua
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Українці досі не отримали нацкешбек: що відомо про затримку виплат

Особисті фінанси
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Українці досі не отримали нацкешбек: що відомо про затримку виплат
Українці досі не отримали нацкешбек: що відомо про затримку виплат
В Україні досі не виплатили кошти за програмою «Національний кешбек» за грудень і січень. Проте українців, що користуються програмою, запевнили, що ситуація під контролем.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Там зазначили, що уряд уже виділив кошти і кешбек скоро перерахують. При цьому точної дати не вказали.
«Хороша новина: Національний кешбек скоро буде на вашій картці. Уряд уже виділив кошти, але знадобилося трохи більше часу на операційні процеси. Платежі обробляють, і 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень зовсім скоро. Мінекономіки з партнерами активно працює, щоб кешбек надійшов якнайшвидше», — йдеться в повідомленні.
«Виплати Національного кешбеку за грудень та січень — вже в обробці. Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка», — додають у Міністурстві економіки.
Відомство наголошує, що усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі. Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу.

Довідка Finance.ua:

4 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма стимулювання вітчизняного виробництва «Національний кешбек» має запустити спіраль економічного зростання для українського бізнесу; вона є стратегічною і буде продовжуватися і надалі.
Програма «Національний кешбек» триватиме у наступні роки, затримку з виплатами за грудень і січень профінансують найближчими днями.
Нагадаємо, у лютому в Мінекономіки повідомили, що в січні 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку, а загальна сума накопичень за два місяці становить 850 мільйонів гривень.
На що можна витратити кошти національного кешбеку:
  • комуналку;
  • донати;
  • військові облігації;
  • медицину;
  • освіту.
Детальніше про програму читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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