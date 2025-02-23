Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП — Finance.ua

Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП Сьогодні 14:19 — Казна та Політика

Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП

Українці спрямовують 56% коштів із програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.

Скільки й на що витрачають кошти

На оплату комунальних послуг спрямували 3,8 мільярда гривень.

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Серед інших популярних витрат — телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок (1,4 мільярда гривень), а також заклади харчування (386 мільйонів гривень).

До найпопулярніших категорій витрат українців також увійшли:

ліки — 189 мільйонів гривень;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 мільйонів гривень;

благодійність — 177 мільйонів гривень;

книжки й інша друкована продукція — 147 мільйонів гривень;

залізничні пасажирські перевезення й громадський транспорт — 90 мільйонів гривень;

кінотеатри — 47 мільйонів гривень;

поштові послуги — 42 мільйони гривень;

кабельне, супутникове й інше платне телебачення, радіопослуги — 29 мільйонів гривень.

У Мінекономіки зазначили, завки на виплату 1000 гривень подали 12 мільйонів людей, серед них майже три мільйони — на виплати для дітей.

Нагадаємо, громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.

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