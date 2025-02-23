Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП — Finance.ua
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Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП

Казна та Політика
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Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП
Понад половину коштів «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» українці витратили на оплату ЖКП
Українці спрямовують 56% коштів із програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» на оплату комунальних послуг.
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Загальна сума коштів, витрачених українцями за період з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.

Скільки й на що витрачають кошти

На оплату комунальних послуг спрямували 3,8 мільярда гривень.

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Серед інших популярних витрат — телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок (1,4 мільярда гривень), а також заклади харчування (386 мільйонів гривень).
До найпопулярніших категорій витрат українців також увійшли:
  • ліки — 189 мільйонів гривень;
  • комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 мільйонів гривень;
  • благодійність — 177 мільйонів гривень;
  • книжки й інша друкована продукція — 147 мільйонів гривень;
  • залізничні пасажирські перевезення й громадський транспорт — 90 мільйонів гривень;
  • кінотеатри — 47 мільйонів гривень;
  • поштові послуги — 42 мільйони гривень;
  • кабельне, супутникове й інше платне телебачення, радіопослуги — 29 мільйонів гривень.
У Мінекономіки зазначили, завки на виплату 1000 гривень подали 12 мільйонів людей, серед них майже три мільйони — на виплати для дітей.
Нагадаємо, громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.

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За матеріалами:
Finance.ua
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