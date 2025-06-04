Франція визнаватиме українські посвідчення водія без іспитів — Finance.ua

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Франція визнаватиме українські посвідчення водія без іспитів

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Франція визнаватиме українські посвідчення водія без іспитів
Франція визнаватиме українські посвідчення водія без іспитів
Україна та Франція підписали в Парижі декілька важливих документів. Серед яких, зокрема, підтримка України на шляху до ЄС та спрощений обмін водійських посвідчень.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Франції Франсуа Байру.

Обмін водійських посвідчень

«Україна та Франція наблизились до підписання угоди, яка дозволить українцям, що живуть у Франції, обмінювати водійські посвідчення без необхідності повторно складати іспити. Сторони підписали відповідну декларацію, яка стане основою майбутньої угоди», — написав Шмигаль в Telegram-каналі.

Підтримка на шляху до ЄС

За його словами, сторони також підписали програму співпраці між секретаріатами України та Франції, яка передбачає обмін досвідом, інформацією та експертну підтримку в процесі переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Більше можливостей для вивчення французької мови

Угода між країнами відкриває нові можливості для вивчення французької мови в українських школах і вишах. Вона стосується як учнів і студентів, так і викладачів.
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Нагадаємо, деякі країни визнають українське національне посвідчення водія. Тобто для того, щоб сісти за кермо за кордоном, не завжди потрібно мати міжнародні права. У яких країнах світу можна водити авто, маючи тільки українські права, — розповідаємо тут.
Додамо, що в квітні цього року в ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Так, порушники, покарані в одній країні, більше не залишаться безкарними в іншій. Згідно з нововведеннями, якщо водій отримав заборону керування транспортним засобом в одній з країн ЄС, ця інформація автоматично надходитиме да країни, де було видано посвідчення водія.
Також у квітні Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Латвії про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень. Це означає, що українці зможуть обмінювати водійські права в Латвії без повторного складання іспитів, а латвійці — в Україні на аналогічних умовах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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