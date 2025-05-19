Франції потрібно до 310 тис. іноземних працівників: кого шукають — Finance.ua

Франції потрібно до 310 тис. іноземних працівників: кого шукають Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Франції потрібно до 310 тис. іноземних працівників: кого шукають

Нещодавнє дослідження, проведене аналітичним центром у Франції, показало, що країні до 2040 року потрібно від 250 тис. до 310 тис. працівників з-за кордону, щоб підтримувати економіку.

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Причини

Згідно з дослідженням, опублікованим Terra Nova, Франція має справу зі старінням населення, а імміграція має вирішальне значення для економічного зростання країни.

У звіті зазначається, що до 2022 року Франція прийняла близько 331 тис. іммігрантів, а ринковий попит залишається більш-менш незмінним, що свідчить про те, що Франції знадобиться більше працівників у майбутньому.

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Іноземні працівники відіграють вирішальну роль у багатьох секторах, особливо тих, які мають труднощі з наймом місцевих працівників та залишаються залежними від трудової імміграції.

Які галузі потребують працівників

Одним із таких секторів є сектор охорони здоров’я, оскільки 61 відсоток працівників у регіоні Іль-де-Франс — одному з найважливіших, якщо не найважливішому регіонах країни — це іноземці.

Інші сектори, такі як будівництво, сільське господарство та прибирання, також відчувають нестачу робочої сили, яку неможливо вирішити без звернення влади до імміграції.

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Близько 20 відсотків лікарів, які пропонують свої послуги у французьких закладах, є іноземними випускниками.

Це свідчить про те, що дефіцит робочої сили посилюється, і що стабільний потік іноземних працівників може допомогти уникнути загрози економічному зростанню.

Незважаючи на повідомлення та часті нагадування влади громадянам Франції про те, що країні потрібно більше іноземних працівників, вони не вважають це питання таким нагальним, як здається.

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Згідно з опитуванням інституту CSA для JDD, Europe 1 та CNews, 48 ​​відсотків респондентів підтримують нульову імміграцію до Франції, що також свідчить про збільшення кількості громадян Франції, які підтримують цю кампанію, на сім відсотків порівняно з 2021 роком.

Чоловіки частіше відкидали ідею нульової імміграції, близько 55 відсотків з них, тоді як 53 відсотки жінок висловилися за неї.

Раінше ми писали про найзатребуваніші фахівці у Франції.

Європейське бюро праці (EURES) називає конкретні галузі у Франції, які мають значну потребу у кваліфікованих працівниках. Зокрема, йдеться про:

виробництво;

IT-технології;

охорону здоров’я;

інженерію;

будівництво та будівельні професії;

сільське господарство.

Фахівцям із вищепереліченими навичками буде значно легше отримати дозвіл на роботу в країні. Адже у такий спосіб Франція намагається закрити прогалини у своїх ключових галузях.

Довідка Finance.ua:

Французький уряд скорочує бюджет: після історичного скорочення у 2025 році, уряд планує скоригувати також головний фінансовий документ країни у 2026 році. У цьому контексті, міністр економіки Ерік Ломбард заявив, що сподівається на постійний податок на найвищі доходи.

Найбагатші французи в майбутньому платитимуть податок на багатство на постійній основі. Франція перебуває у «стані надзвичайної бюджетної ситуації». Уряд країни зробив попередження, що доведеться скоригувати бюджет на 2026 рік.

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