Скільки коштує жити у Франції — Finance.ua

Скільки коштує жити у Франції
У Франції перебувають 64,7 тис. українських біженців, але в це число не враховані неповнолітні, бо їм не потрібен дозвіл на перебування. Держава пропонує соціальні виплати, безкоштовну освіту й медицину. Але Париж — одне з найдорожчих міст у Європі.
Житло
Ціни на житло у Франції сильно відрізняються від міста до міста. Наприклад, проживання в Парижі чи Ніцці зазвичай вимагає більшого бюджету, ніж у Бордо чи Ліллі. В середньому ціни на квартири у Франції такі:
- однокімнатна квартира в центрі: 760 євро (35,5 тис. грн);
- однокімнатна квартира за центром: 600 євро (28 тис. грн).
Вода, електрика, опалення та вивіз сміття у середньому обійдуться вам у 150−200 євро (7−9,3 тис. грн) на місяць.
Українці, які прибувають до Франції за програмами підтримки, можуть отримати пільгові умови оренди житла через державні чи благодійні організації. Водночас пошук варіантів житла варто починати через місцеві муніципалітети, і цей процес може зайняти тривалий час.
Харчі
Загалом ціни на харчі у Франції одні з найвищих у ЄС:
- молоко (1 літр): 1,2 євро (56 грн);
- хліб (багет): 1,1−1,5 євро (51−70 грн);
- куряче філе (1 кг): 10−12 євро (467−560 грн);
- яблука (1 кг): 2−3 євро (93−140 грн).
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Харчування поза домом:
- обід в середньому ресторані: 15−20 євро (700−934 грн) з особи;
- вечеря на двох — 60−80 євро (2,8−3,7 тис. грн).
Медицина
У Франції діє система державного страхування Protection Universelle Maladie (PUMa). Для іноземців, які проживають у країні понад три місяці, страхування є обовʼязковим. Місячний внесок — 8% від доходу. Страховка покриває 70−100% витрат залежно від типу послуг.
Державне страхування не покриває всі витрати, тому багато людей обирають додаткове приватне страхування. Приватне страхування українців у Франції може коштувати від 20−50 євро (934−2 300 тис. грн) на місяць для покриття додаткових витрат і, зазвичай, задовольняє вимоги гостей Франції у належному страхуванні.
Транспортні витрати
Мережа громадського транспорту Франції, а також її дорожня та пішохідна інфраструктура дозволяють жити у Франції та легко пересуватися, навіть якщо у вас немає автомобіля.
У кількох містах, включаючи Париж, Ліон, Марсель і Тулузу, є лінії метро, вартість яких становить 2,15 євро (100 грн) за квиток. Також люди можуть подорожувати автобусом як містом, так і околицями, причому проїзд містом коштує в середньому 1,8 євро (84 грн).Ціна палива — 1,9 євро (89 грн) за літр. Плата за використання автомагістралей становить у середньому 0,13 євро (6 грн) за кілометр.
Детальніше про вартість життя у країнах ЄС розповідаємо в статті:
Скільки коштує життя у країнах Європи 🧐
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