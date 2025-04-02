Україна та Франція підписали сім угод на 51 млн євро для розвитку медичної сфери — Finance.ua

Україна та Франція підписали сім угод на 51 млн євро для розвитку медичної сфери Сьогодні 09:36

Україна та Франція підписали сім угод на 51 млн євро для розвитку медичної сфери

Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров’я на загальну суму 51,2 млн євро. Вони реалізуються в межах Грантової міжурядової угоди, укладеної ще у червні 2024 року на загальну суму 200 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Проєкти будуть профінансовані урядом Франції та реалізовані за посередництвом французьких медичних компаній. Угоди підписали Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн в присутності Першої віцепрем’єр-міністерки України — Міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Які проєкти будуть реалізувати

«Підписанням цих угод ми продовжуємо практичну реалізацію масштабної угоди між Україною та Францією. У березні ми оголосили 19 проєктів, які отримають фінансування, і сьогодні підписуємо сім угод у сфері охорони здоров’я. Ці проєкти сумарно на 51 мільйон євро суттєво посилять наш медичний сектор і допоможуть врятувати тисячі життів. Ми вдячні Франції за солідарність і реальну підтримку, яка допомагає Україні не лише вистояти, а й розвиватися», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Підписані угоди передбачають реалізацію таких проєктів у сфері охорони здоров’я:

Будівництво дитячого реабілітаційного центру на базі Дитячої обласної лікарні м. Вінниця, та реконструкція реабілітаційного відділення на базі міської лікарні м. Ладижин (партнер — Ginger International, сума фінансування — 15 млн євро). Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси (партнер — DMS Imaging, сума фінансування — 10,98 млн євро); Оснащення 58 лікарень по всій Україні (включно Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Трускавець, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одесу) можливостями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер — Dessintey, сума фінансування — 8 млн євро); Закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — передовсім різного типу дефібрилятори (5,92 млн євро); Розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер — C3Medical, сума фінансування — 4,35 млн євро); Створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих команд (партнер — Schiller Medical, сума фінансування — 4,1 млн євро); Забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися у медичних закладах усіх регіонів України (партнер — Sonoscanner, сума фінансування — 2,98 млн євро);

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«Сьогодні ми робимо ще один важливий крок для розвитку української системи охорони здоров’я. Підписані угоди на понад 51 мільйон євро дозволять нам суттєво посилити медичну інфраструктуру: 150 УЗД запрацюють у медзакладах по всій країні, 75 медзакладів будуть забезпечені портативними рентген-апаратами, 58 медзакладів отримають нові можливості для реабілітації після ампутацій, а 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації допоможуть рятувати життя українців. Окрім цього, розпочинаємо будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та розширюємо можливості телемедицини у шести регіонах. Ми вдячні Франції за цю підтримку, яка дозволяє продовжувати розвивати українську систему охорони здоров’я навіть в умовах повномасштабної війни. Це не просто інвестиції у медицину — це інвестиції у здоров’я та життя українців», — зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн підкреслив, що підписані сьогодні угоди є важливим етапом у розширенні двостороннього співробітництва та практичним втіленням підтримки України з боку Франції.

Підписання відбулося в рамках презентації проєктів, що реалізуються за Грантовою угодою між Урядом Французької Республіки та Урядом України. Окрім підписаних сьогодні семи медичних проєктів, Грантова угода передбачає реалізацію ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.

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