Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам — Finance.ua

Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам Сьогодні 18:00 — Світ

Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам

Відома американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд вкотре висловила свою підтримку Україні у повномасштабній війні. Знаменитість записала відеозвернення, яке присвятила українським медикам. Вона висловила свій захват від стійкості та сили, які щоденно рятують людей під обстрілами.

Ролик зірки оприлюднили на платформі United24 в Instagram . У відео артистка закликала світ допомогти лікарям в Україні. Вона на власному прикладі продемонструвала, як потрібно підтримувати українців та долучилася до ініціативи «24 000 друзів України».

«Що ви знаєте про українських медиків? Про тих, хто працює вдень і вночі, щоб рятувати життя? Я знаю, що вже більше ніж три роки вони працюють під час обстрілів, відключень електроенергії та в неможливих умовах. Вони рятують людей у зруйнованих лікарнях, у підвалах і на лінії фронту, вони не зупиняються, незважаючи ні на що. Я знаю, що вони бачили більше, ніж будь-хто інший, і все одно продовжують робити те, що вміють найкраще — рятувати і не здаватися. Давайте будемо разом з ними, з хоробрими людьми, які щодня рятують життя», — наголосила кінозірка.

Стрейзанд пожертвувала 24 тисячі доларів на напрям «Медична допомога». Зробивши свій внесок, вона закликала й інших іноземців долучитися та підписатися на щомісячний внесок у 24 долари на медичну допомогу Україні.

«Щомісячний внесок у $24 може змінити все для тих, хто бореться за життя», — підкреслила лауреатка премій «Оскар», «Еммі», «Греммі» та «Золотий глобус».

До слова, це вже не вперше артистка висловлює свою підтримку Україні. У квітні минулого року вона закликала США допомогти нашій державі. А до цього акторка передала Україні реанімобіль.

Стрейзанд ще у 2022 році стала амбасадоркою United24 у напрямі «Медична допомога». У неї є українське коріння, адже її дідусь та бабуся жили на Галичині в містечку Бережани. Згодом вони емігрували в США.

УНІАН За матеріалами:

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