Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам

Світ
82
Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам
Барбра Стрейзанд закликала світ допомогти українцям і пожертвувала велику суму медикам
Відома американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд вкотре висловила свою підтримку Україні у повномасштабній війні. Знаменитість записала відеозвернення, яке присвятила українським медикам. Вона висловила свій захват від стійкості та сили, які щоденно рятують людей під обстрілами.
Ролик зірки оприлюднили на платформі United24 в Instagram. У відео артистка закликала світ допомогти лікарям в Україні. Вона на власному прикладі продемонструвала, як потрібно підтримувати українців та долучилася до ініціативи «24 000 друзів України».
«Що ви знаєте про українських медиків? Про тих, хто працює вдень і вночі, щоб рятувати життя? Я знаю, що вже більше ніж три роки вони працюють під час обстрілів, відключень електроенергії та в неможливих умовах. Вони рятують людей у зруйнованих лікарнях, у підвалах і на лінії фронту, вони не зупиняються, незважаючи ні на що. Я знаю, що вони бачили більше, ніж будь-хто інший, і все одно продовжують робити те, що вміють найкраще — рятувати і не здаватися. Давайте будемо разом з ними, з хоробрими людьми, які щодня рятують життя», — наголосила кінозірка.
Стрейзанд пожертвувала 24 тисячі доларів на напрям «Медична допомога». Зробивши свій внесок, вона закликала й інших іноземців долучитися та підписатися на щомісячний внесок у 24 долари на медичну допомогу Україні.
«Щомісячний внесок у $24 може змінити все для тих, хто бореться за життя», — підкреслила лауреатка премій «Оскар», «Еммі», «Греммі» та «Золотий глобус».
До слова, це вже не вперше артистка висловлює свою підтримку Україні. У квітні минулого року вона закликала США допомогти нашій державі. А до цього акторка передала Україні реанімобіль.
Стрейзанд ще у 2022 році стала амбасадоркою United24 у напрямі «Медична допомога». У неї є українське коріння, адже її дідусь та бабуся жили на Галичині в містечку Бережани. Згодом вони емігрували в США.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems