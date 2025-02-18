ФГВФО виграв апеляцію у справі банку «Золоті ворота» на суму 618,7 млн грн — Finance.ua

ФГВФО виграв апеляцію у справі банку «Золоті ворота» на суму 618,7 млн грн Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

ФГВФО виграв апеляцію у справі банку «Золоті ворота» на суму 618,7 млн грн

13 лютого 2025 Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Фонду гарантування вкладів за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЗОЛОТІ ВОРОТА», присудивши стягнути з них 618,7 млн грн відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

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Як повідомляв Фонд, після запровадження в АТ «Банк Золоті Ворота» тимчасової адміністрації було встановлено, що значна частина кредитів була видана банком низці позичальників, пов’язаних між собою як за особою майнового поручителя, так і за предметом застави (цінними паперами, ліквідність яких сумнівна). За низкою позичальників проведення кредитних операцій було здійснено взагалі за наявності висновків про їх некредитоспроможність. І надалі, уже в процесі виведення банку з ринку, ці позичальники не обслуговували кредити.

Зрештою, проведення АТ «Банк Золоті Ворота» ризикової кредитної діяльності призвело до відсутності у банку коштів для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами.

Цього тижня 17−21 лютого суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Кілька справ розглядатимуться судами апеляційної інстанції, зокрема:

18 лютого Південно-Західний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЮСБ БАНК» на суму 514,3 млн грн (справа № 916/3821/21).

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Фондом було встановлено , що до моменту запровадження тимчасової адміністрації з установи було виведено та привласнено активи банку на значну суму з використанням механізму кредитування. Схема, зокрема, полягала у кредитуванні групи контрагентів — 11 юридичних осіб, що мають ознаки пов’язаних. Здійснена перевірка правочинів свідчить, що усі рішення про надання кредитів цій групі позичальників приймались із явним нехтуванням інтересів банку.

Цього ж дня Північний апеляційний господарський суд розгляне скаргу Фонду на рішення суду попередньої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» на суму 1,1 млрд грн (справа № 910/12 930/18).

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Довідка Finance.ua:

Як повідомляв Фонд, у банку до визнання його неплатоспроможним застосовувались схеми виведення активів.

Зокрема, видача незабезпечених кредитів та кредитів під неліквідне забезпечення. Як наслідок, на момент формування ліквідаційної маси 72% кредитного портфелю банку було безнадійною заборгованістю, а майже 22% усіх активів банку складали сміттєві цінні папери.

Решта кредитного портфелю — це заборгованість фізичних осіб за споживчими та іпотечними кредитами, наданими під заставу рухомого та нерухомого майна, обслуговування яких зупинилось, в більшості випадків, до моменту введення тимчасової адміністрації у банку.

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