Фонд гарантування виставив на аукціон активи «Укрбудінвестбанку» — Finance.ua
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Фонд гарантування виставив на аукціон активи «Укрбудінвестбанку»

Фондовий ринок
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У системі Прозорро. Продажі 2 січня 2025 року відбудеться аукціон з продажу активів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів.
Зазначається, що на торги у складі лота повторно виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість. Договори укладені з пов’язаними з банком юридичними та фізичною особами.
У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено нерухомість туристичного призначення преміум-класу (номер-апартаменти з кухнею) в одному з сучасних туристичних комплексів у курортному районі «Аркадія» на морському узбережжі Одеси (Аркадійське плато — колишнє Гагарінське плато), а саме: 11, 12 та технічний поверхи 16-поверхового будинку, загальною площею 1080,5 кв. м.
У Фонді звертають увагу, що на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
За матеріалами:
Banker.ua
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