Скільки порушників виявила Укрзалізниця — Finance.ua

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Скільки порушників виявила Укрзалізниця

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Скільки порушників виявила Укрзалізниця
Скільки порушників виявила Укрзалізниця
Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки до поїздів. Як виявилось, порушників лише 0,1%. З 25 липня ми перевірили понад 300 поїздів і звірили понад 41 600 документів.
Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.
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Результат — на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень.
Загальна частка порушників — всього 0,1% від усіх подорожуючих.
Кого не допустили до поїздів за час перевірки:
  • 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;
  • 3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;
  • кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.
Та нагадпли, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.
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Працюємо, щоби всі доброчесні пасажири мали справедливий доступ до квитків, тому перевірки триватимуть й надалі по всій країні.
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Раніше «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.
Також з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Про нововведення повідомила пресслужба перевізника.
«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.
За матеріалами:
Finance.ua
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