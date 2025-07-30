Скільки порушників виявила Укрзалізниця — Finance.ua

Скільки порушників виявила Укрзалізниця Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Скільки порушників виявила Укрзалізниця

Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки до поїздів. Як виявилось, порушників лише 0,1%. З 25 липня ми перевірили понад 300 поїздів і звірили понад 41 600 документів.

Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.

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Результат — на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень.

Загальна частка порушників — всього 0,1% від усіх подорожуючих.

Кого не допустили до поїздів за час перевірки:

38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;

3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;

кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

Та нагадпли, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.

Працюємо, щоби всі доброчесні пасажири мали справедливий доступ до квитків, тому перевірки триватимуть й надалі по всій країні.

Раніше «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.

Також з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів. Про нововведення повідомила пресслужба перевізника.

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.

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