Фонд гарантування вкладів взяв на себе ліквідацію КСГ Банку — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів взяв на себе ліквідацію КСГ Банку Сьогодні 09:21 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відкликав повноваження ліквідатора ПАТ «КСГ банк» та з 15 лютого 2025 року самостійно здійснюватиме ліквідацію установи.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Зазначається, що виконавча дирекція Фонду 13 лютого ухвалила рішення № 159, яким відкликала повноваження ліквідатора банку, що раніше були делеговані Ірині Білій.

Тепер ліквідаційні процедури проводитиме безпосередньо Фонд, аж до завершення реєстрації припинення банку в Єдиному державному реєстрі.

«Особистий прийом громадян з питань ліквідації ПАТ „КСГ БАНК“ здійснюватиметься заступником директора-розпорядника Фонду Оленчиком Андрієм Ярославовичем кожної робочої п’ятниці з 10 години до 11 години 30 хвилин за адресою: вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ФГВФО почав ліквідацію банку ще 30 серпня 2016 року і вона повинна була тривати до 30 серпня 2018 року включно. Ліквідатором установи було призначено Тетяну Горбатюк. Напередодні цього рішення Національний банк України ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «КСГ Банку».

Відомо, що основними акціонерами банку були Сергій і Ксенія Касьянови, які володіли по 33,46% акцій, а також Олександр Шепелєв, частка якого становила 16,39%.

Шепелєв відомий своєю причетністю до низки гучних справ. У ніч на 6 липня 2014 року він втік із лікарні швидкої допомоги разом із конвоїром, перебуваючи там після екстрадиції та утримання під вартою. Його кримінальне переслідування розпочалося ще у 2012 році.

Колишнього депутата звинувачували у розкраданні понад 220 мільйонів гривень «Родовід Банку» за часів прем’єрства Юлії Тимошенко, а також у спільній з бізнесменом Павлом Борульком організації розкрадання понад 315 мільйонів гривень державних коштів рефінансування Нацбанку у 2009 році.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.