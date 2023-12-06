Федоров анонсував нові проєкти цифровізації — Finance.ua

Федоров анонсував нові проєкти цифровізації Сьогодні 14:30 — Технології&Авто

Федоров анонсував нові проєкти цифровізації

Уже рік команда Мінцифри спільно з НАЗК, а також іншими міністерствами та органами влади реалізовує Державну антикорупційну програму на 2023−2025 роки.

Про результати роботи міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час заходу НАЗК «Доброчесність — майбутнє української державності».

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«Багато проєктів можна реалізувати завдяки цифровізації, виключивши чиновника з процесу. Бо найкраща послуга — це послуга, де взагалі відсутній людський фактор. Наприклад, сервіс з реєстрації ФОП у Дії повністю автоматичний. Можна покращувати якість даних у державних реєстрах і поступово перейти до повної автоматизації. Є послуги або проєкти, де неможливо швидко зробити автоматизацію й потрібно змінювати насамперед політику. Але фундамент — прозорі цілі керівника й менеджменту в установі, як вони реагують на виклики і як упроваджують антикорупційні принципи», — зазначив Федоров.

Мінцифра відповідає за 6 цифрових проєктів

Під час виступу Федоров розповів про кожен з них. Зокрема, про роботу команди Мінцифри над комплексною послугою е-Підприємець у Дії, яка об'єднає 12 сервісів для бізнесу.

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Замість походу до держустанови, де можуть вимагати хабар, достатньо буде заповнити одну заяву онлайн. Уряд уже підтримав рішення про запуск послуги. У роботі також — запровадження інструмента підготовки й проведення публічних закупівель у сфері інформатизації. А також покращення послуг для юридичних осіб у Дії, зокрема, автоматизація перевірки відомостей про кінцевого бенефіціара.

Крім того, Мінцифра продовжує розвивати Дію, запускати нові послуги та цифровізувати різні сфери життя держави. Антикорупційний та економічний ефект від цифровізації лише за 2021 рік становить понад 15 млрд грн.

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Більше ніж 11 млрд гривень Україна зекономила завдяки цифровій трансформації будівництва. Серед послуг з найбільшим економічним ефектом — сервіси для ФОП. Завдяки їм держава зберегла більше ніж 267 млн гривень. Значний антикорупційний ефект також принесла комплексна послуга для батьків немовлят єМалятко — 35 млн гривень.

Один із головних напрямів роботи Мінцифри — прозора відбудова. Саме тому запустили послугу єВідновлення, завдяки якій українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно. А потім використати ці кошти на ремонт. Важливий складник послуги — система антифрод. Отримані гроші можна витратити лише в компаніях-партнерах програми. Це дає змогу уникнути маніпуляцій та зловживань. Кожна гривня використовується за призначенням — на будівельні товари та послуги.

Серед топпріоритетів на наступний рік — цифровізація відбудови. Завдяки Реєстру зруйнованого майна всі процеси відбуватимуться максимально прозоро. Також у роботі запуск розмитнення в Дії. Послуга буде автоматичною, тож повністю виключатиме людський фактор. Ще серед пріоритетів — упровадження еАкцизу та автоматизація послуг для моряків.

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