Федеральна резервна система США визначилася зі ставкою за кредитами — Finance.ua

Федеральна резервна система США визначилася зі ставкою за кредитами Сьогодні 15:16 — Світ

Федеральна резервна система США визначилася зі ставкою за кредитами

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних.

Рішення було ухвалене членами FOMC одноголосно і збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки. При цьому ФРС не змінює її шосте засідання поспіль.

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«Останні дані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст кількості робочих місць залишається сильним, а рівень безробіття — низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається підвищеною», — йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання.

При цьому в ньому з’явилася фраза, що «останніми місяцями не спостерігалося подальшого прогресу в досягненні поставленої FOMC мети щодо інфляції у 2%». ФРС прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

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«Комітет вважає, що ризики для досягнення цілей щодо зайнятості та інфляції стали більш збалансованими за останній рік. Економічні перспективи невизначені, і FOMC, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків. Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами на рівні 5,25−5,5% річних», — наголошується в повідомленні.

Під час розгляду змін цільового діапазону ставки комітет ретельно оцінюватиме дані, що надходять, мінливі прогнози та баланс ризиків. Керівництво Федрезерву не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

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Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі. При цьому з червня ФРС сповільнить темпи «кількісного посилення», знизивши щомісячний ліміт погашення держпаперів до $25 млрд з $60 млрд. Ліміт для іпотечних бондів залишиться на колишньому рівні - $35 млрд.

«Ми твердо прихильні до того, щоб повернути інфляцію до цільового рівня в 2%», — йдеться в заяві ФРС.

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Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить, на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках і міжнародні події», — йдеться в документі.

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