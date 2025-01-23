Експортні втрати внаслідок мита СВАМ у 2026−2030 роках можуть перевищити $4,6 млрд — Finance.ua

Експортні втрати внаслідок мита СВАМ у 2026−2030 роках можуть перевищити $4,6 млрд Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Транскордонний вуглецевий податок СВАМ, який вже почав діяти у Євросоюзі, може бути застосований до 15−17% українського експорту в ЄС, загальні експортні втрати внаслідок цього у 2026−2030 роках можуть перевищити $4,6 млрд.

Вже у 2026 році (перший рік повного впровадження CBAM) експортні втрати України сягнуть $202 млн, а у 2030 році цей показник зросте до $1,4 млрд, йдеться у дослідженні видання GMK Center.

Згідно із його оцінками, через CBAM Україна може після 2030 року припинити експорт до ЄС цементу, добрив, чавуну, квадратної заготовки та сортового прокату. Тому українська влада має вжити невідкладних заходів і добитися відтермінування СВАМ для нашої країни, вказують експерти.

За оцінками CMD-Ukraine, унаслідок дії CBAM Україна може втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, зниження обсягу експорту може становити 6,3%, зокрема в ЄС — 9,8%, а скорочення кількості робочих місць — понад 116 тис. позицій.

«З огляду на негативний вплив CBAM на економіку, український бізнес говорить про необхідність держпідтримки. Серед першочергових заходів респонденти називають навчання персоналу (66,4%), пільгове фінансування — кредити з низькими відсотками (60%) і гранти (53%), а також поліпшення забезпечення передовими технологіями та обладнанням (36%). У зв’язку з цим українській владі та профільним асоціаціям необхідно посилити освітньо-консультаційну роботу з українськими експортерами», — зазначають автори дослідження.

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Однак ключовим за значимістю має стати отримання Україною преференцій від ЄС для пом’якшення дії CBAM, вказують аналітики. Зокрема, це може бути застосування декларативного підходу до імпортованих з України до ЄС товарів, які підпадають під дію CBAM на період воєнного стану і кілька років на період відновлення, як це пропонувала Європейська Бізнес Асоціація.

У GMK Center підкреслили: з юридичного погляду, Євросоюз має весь необхідний інструментарій для надання Україні умов, що пом’якшують вплив CBAM. Зокрема, згідно зі ст. 30 Регламенту CBAM, у разі настання непередбачуваної події, що пов’язана з CBAM і має руйнівні наслідки, Єврокомісія може ініціювати зміни та запровадження тимчасових заходів для подолання цих виняткових обставин. На думку українських експертів і бізнесу, повномасштабна агресія рф проти України повністю підпадає під критерії такої непередбачуваної події.

«За наявних умов український бізнес фактично примушує українську владу відповідати на незручні запитання щодо переговорної позиції та перспектив рішення з питання CBAM. Україна досі не має ані позиційного документу, ані стратегії, ані плану дій з приводу CBAM на державному рівні, на відміну від усіх інших торговельних партнерів ЄС, які активно ведуть перемовини вже 3 роки», — зауважив голова комітету Промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко.

За словами заступника міністра економіки — торгового представника України Тараса Качки, який є єдиним представником уряду, що коментує це питання, поки що не ясно, яким буде фінальне рішення, але це не буде повне незастосування CBAM для України.

«У результаті, менш ніж за рік до настання „неочікуваних“ викликів у вигляді CBAM для української економіки, ми маємо загальні та „витіюваті“ відповіді представників уряду та офісу віцепрем’єра з євроінтеграції — а, по суті, показову бездіяльність української влади, яка говорить сама за себе», — вказують автори дослідження.

Як повідомлялося, раніше видання Politico зауважувало, що хоча Європа допомагає Україні з фінансуванням, але через введення вуглецевого мита СВАМ Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у триває повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні, вказувало видання.

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