ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)
Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС).
Про це йдеться в даних Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.
ВВП за ПКС враховує вартість життя та рівень інфляції в різних країнах в той час, як номінальний ВВП — це просто порівняння у співставній валюті.
З 2014-го Китай зберігає перше місце серед економік світу за обсягом виробництва з поправкою на ПКС.
На другому місці зараз знаходяться Сполучені Штати.
На третьому — Індія.
росія розташувалася на четвертій позиції. Їй допомагає те, що серед її партнерів по БРІКС присутні одні з найбільших економік світу, зокрема, Китай та Індія.
Як це розраховується?
Простими словами: ВВП країни конвертується в загальну валюту (міжнародні долари) з використанням обмінних курсів, які враховують різницю в рівнях цін між країнами. Це гарантує, що той самий кошик товарів і послуг має однакову вартість у різних країнах, що відображає реальний економічний результат.
Перевага використання цього полягає в тому, що враховується відносна сила країн із низьким і середнім доходом, оскільки витрати нижчі, ніж у країнах із високим доходом.
Ось чому ВВП Індії, скоригований за паритетом купівельної здатності, набагато вищий порівняно з її номінальним.
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