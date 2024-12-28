ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Світ

ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)

Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом ( ВВП ), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

Про це йдеться в даних Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.

ВВП за ПКС враховує вартість життя та рівень інфляції в різних країнах в той час, як номінальний ВВП — це просто порівняння у співставній валюті.

З 2014-го Китай зберігає перше місце серед економік світу за обсягом виробництва з поправкою на ПКС.

На другому місці зараз знаходяться Сполучені Штати.

На третьому — Індія.

росія розташувалася на четвертій позиції. Їй допомагає те, що серед її партнерів по БРІКС присутні одні з найбільших економік світу, зокрема, Китай та Індія.

Як це розраховується?

Простими словами: ВВП країни конвертується в загальну валюту (міжнародні долари) з використанням обмінних курсів, які враховують різницю в рівнях цін між країнами. Це гарантує, що той самий кошик товарів і послуг має однакову вартість у різних країнах, що відображає реальний економічний результат.

Перевага використання цього полягає в тому, що враховується відносна сила країн із низьким і середнім доходом, оскільки витрати нижчі, ніж у країнах із високим доходом.

Ось чому ВВП Індії, скоригований за паритетом купівельної здатності, набагато вищий порівняно з її номінальним.

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