Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни

Вчора 14:02Валюта
3507
Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весниЕксперти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни
До кінця травня курс гривні до долара утримається у межах 33-34 грн/$.
Такий прогноз у коментарі Telegraf озвучив фінансовий експерт Данило Монін.
На думку фінансового аналітика, до кінця поточного місяця курс долара в Україні на готівковому ринку коливатиметься в межах 33-34 грн/$.
Проте з приходом літа ситуація на валютному ринку може змінитися, прогнозує експерт.
Читайте також
У якості одного з ключових факторів зростання експерт вказує прийняття законопроєкту № 7311, що передбачає збільшення розміру податків. Наслідком зростання податкової ставки, прогнозує аналітик, стане збільшення платежів імпортерам та підвищення попиту на валюту: бізнес буде змушений купувати її активніше та дорожче, ніж зараз.
Водночас, додає Монін, якщо НБУ й надалі вестиме грамотну політику, то раптового стрибка курсу долара Україна зможе уникнути.
Максим Орищак із «Центру біржових технологій» у коментарі Сьогодні зазначив, що, незважаючи на війну, валютних коливань в Україні не буде.
Місце для вашої реклами
За його словами, бізнес у країні через військові дії не розвивається і коштів у населення для купівлі валюти більше не стає. Таким чином, попит на валюту зростати не може фізично.
«Крім того, багато хто жертвує гривневі заощадження учасникам військових дій замість придбання доларів та євро, як робили раніше», — зазначив у коментарі експерт.
В той же час, додає Максим Орищак, Нацбанк продовжує забезпечувати стабільність курсу гривні: серед факторів, що перешкоджають девальвації, — зняття обмежень на купівлю-продаж готівкової валюти з метою стабілізації курсу до 30-32 грн/$.

Довідка Finance.ua:

  • на думку економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара». Війна в Україні призведе до глобальної кризи майже в усіх країнах. Простим українцям експерт радить запасти кілька сотень доларів «під подушкою» і поки що не продавати накопичення у цій валюті;
  • Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики, коли економіка та фінансова система нормалізують своє функціонування;
  • керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів, які фактори вплинули на готівковий курс долара і чому це не останні зміни на табло обмінних пунктів.

Дізнавайтесь першими про курси валют на Finance.ua 💸

За матеріалами: Banker.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.