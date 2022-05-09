Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни — Finance.ua

Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни

Вчора 14:02 — Валюта

Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара до кінця весни

До кінця травня курс гривні до долара утримається у межах 33-34 грн/$.

Такий прогноз у коментарі Telegraf озвучив фінансовий експерт Данило Монін.

На думку фінансового аналітика, до кінця поточного місяця курс долара в Україні на готівковому ринку коливатиметься в межах 33-34 грн/$.

Проте з приходом літа ситуація на валютному ринку може змінитися, прогнозує експерт.

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У якості одного з ключових факторів зростання експерт вказує прийняття законопроєкту № 7311, що передбачає збільшення розміру податків. Наслідком зростання податкової ставки, прогнозує аналітик, стане збільшення платежів імпортерам та підвищення попиту на валюту: бізнес буде змушений купувати її активніше та дорожче, ніж зараз.

Водночас, додає Монін, якщо НБУ й надалі вестиме грамотну політику, то раптового стрибка курсу долара Україна зможе уникнути.

Максим Орищак із «Центру біржових технологій» у коментарі Сьогодні зазначив, що, незважаючи на війну, валютних коливань в Україні не буде.

За його словами, бізнес у країні через військові дії не розвивається і коштів у населення для купівлі валюти більше не стає. Таким чином, попит на валюту зростати не може фізично.

«Крім того, багато хто жертвує гривневі заощадження учасникам військових дій замість придбання доларів та євро, як робили раніше», — зазначив у коментарі експерт.

В той же час, додає Максим Орищак, Нацбанк продовжує забезпечувати стабільність курсу гривні: серед факторів, що перешкоджають девальвації, — зняття обмежень на купівлю-продаж готівкової валюти з метою стабілізації курсу до 30-32 грн/$.

Довідка Finance.ua:

на думку економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара». Війна в Україні призведе до глобальної кризи майже в усіх країнах. Простим українцям експерт радить запасти кілька сотень доларів «під подушкою» і поки що не продавати накопичення у цій валюті;

Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики, коли економіка та фінансова система нормалізують своє функціонування;



керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів, які фактори вплинули на готівковий курс долара і чому це не останні зміни на табло обмінних пунктів.

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