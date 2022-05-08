Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою — Finance.ua

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою

Вчора 14:00 — Валюта

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою

Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».

Про це в інтерв’ю «Сегодня» розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Що прогнозують долару? За словами фінансиста, американський долар зміцнюється до євро, і всі експерти прогнозують, що скоро ми можемо побачити так званий валютний паритет, тобто 1 долар = 1 євро.

«Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», — говорить експерт.

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Якщо раніше ФРС дотримувалася майже нульових процентних ставок, то зараз вона почала їх збільшувати, і ми ще не знаємо, як зросте базова ставка у травні.

«Збільшуючи процентні ставки, вони штовхають вгору дохідність американських боргових цінних паперів, які випускає американське Міністерство фінансів», — наголошує Кущ.

Що це означає?

Це призведе до того, що інвестори будуть продавати свої портфелі в країнах Азії та Латинської Америки, Африки та переводити їх у цінні папери США.

А це, у свою чергу, зробить долар дуже популярною валютою. Водночас аналітик зазначає, що американці теж борються з інфляцією.

Простим українцям експерт радить запасти кілька сотень доларів «під подушкою» і поки що не продавати накопичення у цій валюті.

Удар по глобальних економіках

Олексій Кущ також розповів, що війна в Україні призведе до глобальної кризи майже в усіх країнах.

Постраждає Європа, Китай теж «зачепить», а ось економіка США, навпаки, міцнішатиме.

Головною причиною цього Кущ вважає те, що США в умовах нинішньої кризи, пов’язаної з обмеженістю енергоресурсів, має більше власних ресурсів, ніж їм потрібно.

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