Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою — Finance.ua

Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
Світ вступає в епоху «дорогого долара»: що українцям робити з валютою
Глобальна валютна система входить у так званий період «дорогого долара».
Про це в інтерв’ю «Сегодня» розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Що прогнозують долару? За словами фінансиста, американський долар зміцнюється до євро, і всі експерти прогнозують, що скоро ми можемо побачити так званий валютний паритет, тобто 1 долар = 1 євро.
«Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», — говорить експерт.
Якщо раніше ФРС дотримувалася майже нульових процентних ставок, то зараз вона почала їх збільшувати, і ми ще не знаємо, як зросте базова ставка у травні.
«Збільшуючи процентні ставки, вони штовхають вгору дохідність американських боргових цінних паперів, які випускає американське Міністерство фінансів», — наголошує Кущ.
Що це означає?
Це призведе до того, що інвестори будуть продавати свої портфелі в країнах Азії та Латинської Америки, Африки та переводити їх у цінні папери США.
А це, у свою чергу, зробить долар дуже популярною валютою. Водночас аналітик зазначає, що американці теж борються з інфляцією.
Простим українцям експерт радить запасти кілька сотень доларів «під подушкою» і поки що не продавати накопичення у цій валюті.
Удар по глобальних економіках
Олексій Кущ також розповів, що війна в Україні призведе до глобальної кризи майже в усіх країнах.
Постраждає Європа, Китай теж «зачепить», а ось економіка США, навпаки, міцнішатиме.
Головною причиною цього Кущ вважає те, що США в умовах нинішньої кризи, пов’язаної з обмеженістю енергоресурсів, має більше власних ресурсів, ніж їм потрібно.
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