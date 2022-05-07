Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку

Вчора 08:01 — Валюта

Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів , які фактори вплинули на готівковий курс долара і чому це не останні зміни на табло обмінних пунктів.

За його словами, готівковий курс долара, хоча поки й стабілізувався в діапазоні 33,0−33,5 грн, справді показує значні коливання протягом останніх двох місяців.

«В цьому нічого дивного немає, оскільки готівковий ринок валюти став значно вужчим після 24 лютого, а отже будь-які незначні перекоси у попиті та пропозиції на ньому сильніше впливають на курс, ніж раніше. Факторами зростання готівкового курсу валют в останні тижні служили попит на долари та євро від мігрантів, від волонтерів та бажаючих придбати безмитні авто. Також попит на валюту може тимчасово зростати у періоди загострення російської агресії. При цьому, у з’вязку із тим, що багато українців залишилися без стабільних джерел доходів, вони будуть все активніше використовувати свої валютні заощадження, що може сприяти зниженню готівкового курсу іноземних валют у найближчі місяці», — пояснив експерт.

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На думку Паращія, повернення українців із тимчасової еміграції навряд чи матиме якийсь особливий ефект на готівковий ринок.

Також він зазначив, те, що НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту, при цьому ввів обмеження ціни продажу, створює банкам лише проблеми.

«Бо курс продажу валюти обмежений зверху курсом НБУ+10% (29,25 грн +10%. — Ред.), тобто і курс купівлі валюти вони повинні ставити не вище, ніж НБУ +10%. Сьогодні курс купівлі долара в обмінниках починається із 33 грн, в той час як банки не можуть купувати долар дорожче ніж за 32,18. Таким чином, банки сьогодні поза валютним ринком — їм ніхто готівкову валюту не продасть», — наголосив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

Також він відзначив, що зараз ситуація дозволяє поступово знімати валютні обмеження, але все може швидко змінитися.

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