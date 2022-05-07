Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку
Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів, які фактори вплинули на готівковий курс долара і чому це не останні зміни на табло обмінних пунктів.
За його словами, готівковий курс долара, хоча поки й стабілізувався в діапазоні 33,0−33,5 грн, справді показує значні коливання протягом останніх двох місяців.
«В цьому нічого дивного немає, оскільки готівковий ринок валюти став значно вужчим після 24 лютого, а отже будь-які незначні перекоси у попиті та пропозиції на ньому сильніше впливають на курс, ніж раніше. Факторами зростання готівкового курсу валют в останні тижні служили попит на долари та євро від мігрантів, від волонтерів та бажаючих придбати безмитні авто. Також попит на валюту може тимчасово зростати у періоди загострення російської агресії. При цьому, у з’вязку із тим, що багато українців залишилися без стабільних джерел доходів, вони будуть все активніше використовувати свої валютні заощадження, що може сприяти зниженню готівкового курсу іноземних валют у найближчі місяці», — пояснив експерт.
«Бо курс продажу валюти обмежений зверху курсом НБУ+10% (29,25 грн +10%. — Ред.), тобто і курс купівлі валюти вони повинні ставити не вище, ніж НБУ +10%. Сьогодні курс купівлі долара в обмінниках починається із 33 грн, в той час як банки не можуть купувати долар дорожче ніж за 32,18. Таким чином, банки сьогодні поза валютним ринком — їм ніхто готівкову валюту не продасть», — наголосив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.