Понад 90% обігу валюти забезпечує чорний ринок — експерт — Finance.ua

Понад 90% обігу валюти забезпечує чорний ринок — експерт

Вчора 08:01 — Валюта

Понад 90% готівкового обігу валюти забезпечує чорний ринок. При цьому попит на готівкову валюту оцінюється навіть вище, ніж торік, коли банки щодня продавали населенню по $50−60 млн. Про це розповів експерт в CASE Україна Євген Дубогриз.

Що чекає на валютний ринок?

Щодо перспектив подальшої лібералізації, скажімо, ухвалення НБУ рішення про збільшення максимально можливого відхилення готівкового курсу продажу валюти від офіційного або скасування вимоги про продаж банками лише купленої у населення валюти, то Дубогриз бачить два шляхи.

«Варіанти зрозумілі: потрібно або нічого не чіпати до стабілізації безпекової ситуації в країні, тобто, до завершення війни, або „відпустити“ маржу. Але тоді обсяги офіційних операцій з купівлі валюти зростуть. І де банкам брати валютну готівку, незрозуміло. Скасовувати обмеження, вважаю, нераціонально. На місці Нацбанку я б просто лишив все як є», — вважає він.

Попит не зменшується

Дубогриз переконаний, що за нинішніх умов, попри загальне падіння рівня доходів населення, попит на євро і передовсім долари надалі не зменшуватиметься.

«Люди бачать, що в країні прискорюється інфляція, розуміють, що через війну з величезними проблемами стикається українська економіка. Тож починають „про всяк випадок“ обмінювати залишки гривневих коштів на валюту. Плюс ще один момент — вкрай низькі ставки за банківськими депозитами . Тому економічні очікування інфляції, девальвації, загальна невизначеність і стимулюють українців купувати долар як засіб заощадження», — зауважив Дубогриз.

Довідка Finance.ua:

з 30 квітня діє уточнений Нацбанком порядок визначення банками-емітентами курсу гривні до іноземних валют під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів;

це означає, що коли проводиться списання з рахунку клієнта гривні, та якщо міжбанківський переказ за цією операцією здійснюється в іноземній валюті, курс гривні до іноземної валюти не має перевищувати більш ніж на 10% офіційний курс НБУ на день відображення банком операції.



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