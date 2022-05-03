Продаж валюти вчетверо перевищив купівлю - НБУ — Finance.ua

Продаж валюти вчетверо перевищив купівлю - НБУ

Вчора 14:33 — Валюта

Продаж валюти вчетверо перевищив купівлю - НБУ

У квітні українці продали вчетверо більше валюти, аніж купили.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Так, за місяць населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 315,2 млн доларів, а купило на 77,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 237,8 млн доларів.

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Усього з початку року населення продало валюти на 4782 млн доларів і купило на 4753,8, чистий продаж склав 28,2 млн доларів.

Сам НБУ у квітні купив на міжбанку 41 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо за місяць склало 2 203,3 млн доларів.

Усього з початку року центробанк купив 1 889,6 млн доларів і продав 7 490,4 млн доларів. Негативне сальдо 5 600,8 млн доларів.

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