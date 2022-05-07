В НБУ розповіли, коли скасують курсові обмеження — Finance.ua

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В НБУ розповіли, коли скасують курсові обмеження

Вчора 17:01Валюта
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В НБУ розповіли, коли скасують курсові обмеженняВ НБУ розповіли, коли скасують курсові обмеження
Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики, коли економіка та фінансова система нормалізують своє функціонування.
Про це йдеться у повідомленні установи.
Там зазначили, що адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.

Події на валютному ринку: чи все правильно робить Нацбанк?

Так, за відновлення здатності валютного ринку до самобалансування НБУ послаблюватиме обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення.
А у міру зниження невизначеності та посилення дієвості каналів монетарної трансмісії НБУ відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту.

Довідка Finance.ua:

  • першого ж дня війни, розв’язаної росією проти України, Національний банк ухвалив Постанову № 18, метою якої було взяти під жорсткий контроль ситуацію на валютному ринку країни;
  • зокрема, НБУ встановив єдиний курс долара до гривні, за яким проводять операції купівлі безготівкових доларів на міжбанківському валютному ринку. Крім того, було введено обмеження щодо валютних операцій та для фізичних осіб. Детально про те, які валютні операції доступні українцям під час війни, ми писали в нашому огляді;
  • з 14 квітня 2022 року Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: Finance.ua
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