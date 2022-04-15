НБУ дозволив населенню купувати готівкову валюту — Finance.ua

НБУ дозволив населенню купувати готівкову валюту

Вчора 10:01 — Валюта

НБУ дозволив населенню купувати готівкову валюту

Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту та уточнив правила погашення банками позик перед нерезидентами.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню», — сказано в повідомленні.

Для чого це необхідно:

відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.

Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої нею готівкової іноземної валюти та проданої. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема:

курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції;

курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

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