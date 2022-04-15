НБУ дозволив населенню купувати готівкову валюту — Finance.ua

«Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню», — сказано в повідомленні.
Для чого це необхідно:
відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.
Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої нею готівкової іноземної валюти та проданої. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.