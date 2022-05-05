В Україні пропонують заборонити використання російського рубля (законопроєкти) — Finance.ua

В Україні пропонують заборонити використання російського рубля (законопроєкти)

Вчора 11:01 — Валюта

У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти щодо заборони обігу російського рубля на території України та для транскордонних переказів і переміщень. Про це повідомляє Блог юриста у Telegram.

Розповідаємо, про що йдеться у зареєстрованих документах.

Документ № 7334

Законопроєкт № 7334 пропонує на період дії воєнного стану:

заборонити будь-яке використання російського рубля в межах України та для транскордонних переказів і переміщень;

примусово задепонувати активи, виражені в російських рублях, до кінця дії воєнного стану без нарахування будь-яких процентів, комісій тощо. Депонування не зупиняє право власності на такі активи, але тимчасово обмежує його;

вивести з цивільного обороту активи, виражені в російських рублях, які належать на праві власності резидентам рф або резидентам України, які знаходяться під контролем резидентів рф. Як зазначають юристи, виведення рублів з цивільного обороту відрізняється від їх конфіскації тим, що здійснюється за законом ipso jure та не потребує рішення суду. Крім того, в результаті конфіскації валюти змінюється лише власник, що не впливає на зменшення її ліквідності, а в результаті виведення з цивільного обороту — ліквідність рубля в межах України стає нульовою, а в деяких випадках — від’ємною (наприклад, при оцінці ІРО);

за запитом КМУ надати право НБУ поширювати зазначені обмеження на валюти інших країн, які сприяють агресії рф проти України, зокрема білорусі;

заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, вираженими (номінованими) в російських рублях, зокрема, але не виключно, як інструменти фондового, грошового та товарного ринків;

заборонити встановлення обмінного курсу (крос-курсу) російського рубля, крім випадків встановлення суми репарацій рф на користь України;

внести відповіднізміни до «Про валюту і валютні операції» «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Цивільного кодексу України;

криміналізувати незаконні дії із задепонованими або виведеними з цивільного обороту російськими рублями.

Документ № 7335

Інший законопроєкт № 7335 має схожі цілі. Він пропонує внести такі зміни до Митного кодексу України:

визначити порядок вилучення та утилізації іноземної валюти (платіжних документів), виведених згідно із законодавством з цивільного обороту у разі їх транскордонних переміщень через митний кордон України;

установити особливий порядок проведення процесуальних дій під час такого вилучення, а також порядок їх оскарження.

Головною ціллю цього законопроєкту є максимальне спрощення процедури вилучення іноземної валюти, виведеної з цивільного обороту в Україні (в тому числі валюти держави — агресора (окупанта), яка переміщується через митний кордон України.

Документ № 7336

Законопроєкт № 7336 пропонує запровадити суворі санкції за порушення встановленого законом порядку поводження з іноземною валютою, задепонованої або виведеної з цивільного обороту на території України, та/або вираженими в ній платіжними інструментами (борговими зобов’язаннями).

Крім того, проєкт Закону пропонє за незаконну вимогу припинити використовувати гривню як платіжний засіб в Україні або окремих територіях України чи обмежити таке використання (і так само за вимогу використовувати іноземну валюту або грошові сурогати) карати позбавленням волі на строк від 3 до 5років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскувати майно таких людей.

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