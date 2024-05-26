Експерти Binance Research спрогнозували, якої суми досягне розблокування токенів до 2030 року — Finance.ua

Експерти Binance Research спрогнозували, якої суми досягне розблокування токенів до 2030 року 26.05.2024, 00:08 — Криптовалюта

Експерти Binance Research спрогнозували, якої суми досягне розблокування токенів до 2030 року

Експерти Binance Research прогнозують, що за 6 років розблокування токенів може досягти 155 мільярдів доларів.

Про це пише coinphony.com.

Фахівці зауважили, що ринок криптовалюти нещодавно спостерігав за тенденцією запуску токенів з високою повністю розбавленою оцінкою (FDV), але з низьким початковим обсягом обігу.

Читайте також Венесуела заборонила майнінг

Зазначається, що ця структура часто обумовлена фінансуванням венчурного капіталу (VC) і оптимістичними настроями ринку.

На думку фахівців, це може призвести до нестійкого підвищення ціни після генерації токенів (TGE). Також є ризик відчутного тиску на продаж після того, як токени розблокують.

При цьому, відповідно до звіту Binance Research, зведені дані Token Unlocks і CoinMarketCap свідчать про те, що між 2024 і 2030 роками буде розблоковано токенів на суму понад 155 мільярдів доларів.

Експерти припускають, що це розблокування може чинити відчутний тиск на вартість цифрових активів, якщо не буде збільшення попиту.

Читайте також Експерти відповіли, коли завершиться бичачий тренд BTC і скільки коштуватиме криптовалюта

Токени, які були запущені цьогоріч, мають найнижче співвідношення ринкової капіталізації (MC) до FDV за останні роки. Це, зауважили експерти, свідчить про поширеність низьких обсягів обігу на момент запуску.

Водночас співвідношення MC/FDV для токенів, запущених у 2024 році, становить лише 12,3%. Це, зокрема, говорить про те, що в майбутньому розблокують ще чималу кількість цифрових активів.

Експерти звертають увагу на те, що з 2017 року в криптопроєкти було інвестовано понад 91 мільярд доларів. Це призвело до підвищення вартості токенів ще до запуску публічного ринку.

При цьому в першому кварталі 2024 року активність укладання криптовалютних угод зросла на 52,1% порівняно з попереднім кварталом. Це говорить про те, що інвестори готові фінансувати проєкти, які мають підвищені оцінки.

Однак експерти звертають увагу на те, що капіталізація криптовалютного ринку також зросла на 61%.

Таким чином, проєкти змогли більше залучати значний капітал з меншим розвиванням. Це може призвести до довгострокових ризиків.

Експерти пояснили, що чимало нових токенів мають FDV, порівняні з усталеними токенами рівня 1 або DeFi, попри відсутність подібної тяги для користувачів і присутності на ринку.

«Токеноміка, безсумнівно, є одним із найважливіших аспектів для інвесторів і проектних команд. Кожне дизайнерське рішення має свої переваги та недоліки. У той час як запуск токенів із низькою початковою пропозицією в обігу може призвести до підвищення початкової ціни, постійне розблокування та емісія токенів створює тиск на продажі, що негативно впливає на довгострокову продуктивність», — зауважили в Binance Research.

Читайте також Скільки біткойнів намайнив Сальвадор на вулкані

Зазначається, що тенденція запуску токенів з низькими float і високими FDV призводить до серйозних проблем для сталого зростання.

На думку фахівців, ті проєкти, які підтримуються венчурним капіталом, повинні зосереджуватися на справедливому розподілі пропозиції та реалістичних оцінках для сприяння здоровішому ринковому середовищу

Informator За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.