Мемні криптовалюти готуються до ралі — GameStop виріс на 2000% — Finance.ua

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Мемні криптовалюти готуються до ралі — GameStop виріс на 2000%

Токен GME здійснив неймовірний стрибок у ціні — 1400% лише за один день. Чому так сталося і що це означає?

Мемкоїн з’явився на ринку наприкінці січня і пов’язаний із популярним ритейлером відеоігор GameStop. Компанія 2021 року привернула увагу трейдерів до своїх акцій після публікацій про неї відомого інвестора Кіта Гілла. Акаунт Гілла мовчав понад два роки. Однак у понеділок у ньому з’явилася публікація із зображенням геймера з контролером у руках. Спільнота сприйняла це як можливе повернення Кіта в криптовалютну торгівлю. Новина підкинула ціну токена GME до небес, і зараз він торгується по $0,1 725. Схоже, на мемні монети чекає чергове ралі.

Ралі мемних криптовалют починається — які монети варто розглянути інвестору?

Успіх мемкоїнів сильно визначає їхню популярність у соціальних мережах. Історія з токеном GME тільки підтверджує це. Кіту Гіллу вдалося здійняти ажіотаж навколо акцій GameStop у 2021 році та повторити його з токеном GME на початку цього тижня. Інший популярний мем Dogecoin у травні 2021 року виріс на 1555% завдяки підтримці глави Tesla Ілона Маска. Попит на мемкоїни неабияк збільшився з кінця лютого. Мемні монети вирізняються низькою вартістю, простотою купівлі та використання і здатністю швидко генерувати прибуток. Максимально вигідними стануть вкладення в токени, які проходять попередні продажі. Ділимося з вами кількома перспективними монетами, за якими стежать великі гравці криптовалютного ринку:

Dogeverse

Sealana

Dogeverse

Dogeverse — перший мультиланцюговий мемкоїн. Токен об'єднує відразу шість блокчейнів. Це блокчейни Ethereum, Avalanche, Solana і BNB Smart Chain, Polygon і Base. Dogeverse стане найшвидшою монетою мемом. Додайте до цього підтримку самого Ілона Маска, якою заручилися всі токени сімейства DOGE, і отримаєте мемкоїн з потенціалом до значного зростання.

Токен все ще доступний на пресейлі, який вже залучив понад 13 млн доларів ранніх інвестицій. Наразі вартість токена становить всього $0,31. І це останній шанс купити Dogeverse з мінімальними витратами. Крім того, проєкт підтримує механізм стейкінгу, яким можна скористатися одразу після купівлі токенів.

Sealana

Sealana — мемна криптовалюта з підтримкою мультичейну. Наразі він доступний на трьох популярних блокчейнах — Solana, Ethereum або BNB. Токен створений на базі блокчейну Solana, який останнім часом становить значну конкуренцію Ethereum. Це лише додає токену $SEAL популярності у спільноти. У нової монети мема є всі шанси повторити успіх Slothan. Цей мемкоїн зібрав понад 15 млн доларів на пресейлі та багатократно зріс після виходу в лістинг.

І поки пресейл Sealana триває, в інвесторів є можливість купити його за максимально низькою вартістю в розмірі $0,022. На сьогодні збори проєкту склали понад $918 000.

Висновок

Інвестори продовжують шукати нові проєкти для швидкого і багатократного повернення вкладень. Вибір багатьох трейдерів падає на монети меми, що збільшує популярність цих токенів і шанси найперспективніших з них на кількакратне зростання після виходу на біржі. А попередні продажі — чудова можливість мінімізувати початкові інвестиції й купити токени за низькою ціною.

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