Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни — Finance.ua

Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни Сьогодні 19:08 — Особисті фінанси

Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни

Для того, щоб захиститися від інфляції та економічної нестабільності, під час війни диверсифікуйте активи, розподіляючи заощадження між іноземною валютою, дорогоцінними металами, такими як золото, та криптовалютами.

Такі поради українцям дала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогd Fintech Solutions Олена Сосєдка в інтерв’ю УНН.

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«Зрештою, в умовах війни пріоритетом має бути забезпечення безпеки та ліквідності заощаджень. Інвестування у валюту може бути розумним кроком, але також варто розглядати й інші можливості, щоби максимально захистити свої фінанси», — зазначає вона.

За її словами, під час війни валютний курс може сильно коливатися, що збільшує ризики знецінення національної валюти.

Купівля твердої валюти, такої як долар чи євро, може бути засобом захисту заощаджень від інфляції та економічної нестабільності.

«В умовах війни важливо мати доступ до ліквідних засобів для задоволення термінових потреб. Валюта є ліквідним активом, який можна швидко використати у разі потреби», — додає експертка.

Водночас Сосєдка радить розділяти заощадження між різними активами. Це, за її словами, може зменшити ризики.

«Крім валюти, можна розглянути інвестиції в такі активи, як дорогоцінні метали (золото), які часто зростають у ціні під час криз, а також криптові активи, якщо є така можливість», — зазначила вона.

Довідка Finance.ua:

результати опитування Rakuten Viber показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене;

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