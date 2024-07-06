Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни

Особисті фінанси
98
Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни
Експерт відповіла, де найкраще зберігати активи під час війни
Для того, щоб захиститися від інфляції та економічної нестабільності, під час війни диверсифікуйте активи, розподіляючи заощадження між іноземною валютою, дорогоцінними металами, такими як золото, та криптовалютами.
Такі поради українцям дала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогd Fintech Solutions Олена Сосєдка в інтерв’ю УНН.
Читайте також
«Зрештою, в умовах війни пріоритетом має бути забезпечення безпеки та ліквідності заощаджень. Інвестування у валюту може бути розумним кроком, але також варто розглядати й інші можливості, щоби максимально захистити свої фінанси», — зазначає вона.
За її словами, під час війни валютний курс може сильно коливатися, що збільшує ризики знецінення національної валюти.
Купівля твердої валюти, такої як долар чи євро, може бути засобом захисту заощаджень від інфляції та економічної нестабільності.
Читайте також
«В умовах війни важливо мати доступ до ліквідних засобів для задоволення термінових потреб. Валюта є ліквідним активом, який можна швидко використати у разі потреби», — додає експертка.
Водночас Сосєдка радить розділяти заощадження між різними активами. Це, за її словами, може зменшити ризики.
«Крім валюти, можна розглянути інвестиції в такі активи, як дорогоцінні метали (золото), які часто зростають у ціні під час криз, а також криптові активи, якщо є така можливість», — зазначила вона.

Довідка Finance.ua:

  • результати опитування Rakuten Viber показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене;
  • щоб досягти фінансового добробуту варто переглянути свої фінансові звички, адже саме вони здатні красти бюджет. Про 5 звичок, які заважають заощаджувати, читайте тут;
  • правила ощадливості є важливою складовою успішного фінансового планування. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам у заощадженні з кожного доходу.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.