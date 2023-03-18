«Економіка пристосувалася до тих умов, в яких вона існує». Чого чекати цьогоріч — думка експерта — Finance.ua

«Економіка пристосувалася до тих умов, в яких вона існує». Чого чекати цьогоріч — думка експерта Сьогодні 19:43 — Казна та Політика

«Економіка пристосувалася до тих умов, в яких вона існує». Чого чекати цьогоріч — думка експерта

Українська економіка стабілізувалася і остаточно пристосувалася до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Хай і дуже важко, але зараз ми маємо певне уповільнення інфляції. Маємо очікування певного росту, невелике — 1% за макроекономічним прогнозом Мінекономіки. Але це вже ріст, не падіння. Економіка адаптувалася, а як наслідок маємо адаптацію проявів інфляції», — сказав Пендзин.

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Адже інфляція — це прояв тих процесів, що відбуваються в економіці, пояснив експерт.

«Інфляція — це індекс росту споживчих цін. Тобто це те, з чим ми зустрічаємося в магазинах. Бачимо, що ціни трошки уповільнилися. Вони продовжують рости, але не так швидко, як раніше», — пояснив Пендзин.

Крім того, він відзначив, що за останні 2-3 тижні укріплюється курс готівкової гривні.

«Що нас чекає в майбутньому? В бюджеті закладена інфляція 28% на цей рік. Але реально на сьогодні, ми бачимо це по макроекономічних прогнозах НБУ, уряду, прогнозують вже меншу інфляцію. НБУ каже, що на рівні 18-19%, Мінекономіки — 20-22%. Але це вже не 28%», — відзначив експерт.

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Він нагадав, що наразі Україна має чітку допомогу від партнерів, яка у досить великому обсязі заходить у вигляді грантів. Тобто це те, що не треба віддавати, і це заходить в дохідну частину бюджету.

«Більш-менш стабілізувалися економічні процеси в країні. Незважаючи на те, що війна триває, росте виробництво. Більш-менш стабілізувалася ситуація на ринку праці. Економіка пристосувалася до тих умов, в яких вона існує», — сказав Пендзин.

За його словами, завдяки цьому пристосуванню, з одного боку, є більш-менш прогнозована робота економіки. А, з другого, за минулий рік реальні доходи українців впали на 25%.

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«Ми дійшли до того рівня, що далі цінам реально рости вже немає куди. Тому що буде падати той обсяг попиту, що може формуватися населенням», — сказав експерт.

Тому, додав він, це до деякої міри є стримуючим фактором, який не дозволяє рости цінам дуже сильно. Виробник вимушений підлаштовуватися під фактичний платоспроможний попит населення.

«Як наслідок маємо таке сповільнення реальних цін», — пояснив Пендзин.

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Він додав, що на другу половину року інфляція буде на рівні 20%. Якщо принципово нічого не буде мінятися на фронтах, буде все так, як очікується, то буде ріст цін, який сьогодні декларований НБУ та Мінекономіки.

«Ріст доходів буде не таким високим, як би нам хотілося. Як наслідок купівельна спроможність українців не дуже зростатиме. Але всі ті соціальні допомоги, які сьогодні є, дадуть можливість підтримувати, принаймні, рівень доходів на тому рівні, який не буде дуже сильно страждати від росту цін», — зазначив експерт.

Літом ціни, за його словами, будуть нижчі, з осені трохи підуть вгору традиційно і на овочеву групу, і на решту.

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