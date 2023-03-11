Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін — Finance.ua
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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін

Особисті фінанси
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Навіть в умовах російських терористичних атак електрика в Україні все ще коштує порівняно недорого — особливо, якщо подивитися на цінники в Європі.
Про це пише «Слово і Діло».
Найдорожче світло в Європі опинилося в Греції — там за 1 МВт-год доведеться викласти 191,66 євро (7511,31 грн). Друге місце за ціною електроенергії займає Італія, де 1 МВт-год обійдеться в 174,44 євро (6836,44 грн). Замикає трійку лідерів антирейтингу вартості електроенергії Швейцарія — 157,46 євро (6170,98 грн) за МВт-год.
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Найдешевша в ЄС електроенергія в Португалії — за 1 МВт-год потрібно буде віддати тільки 69,53 євро (2724,94 грн); в сусідній Іспанії ціна на МВт-год всього на 20 євроцентів дорожча — 69,73 євро (2732,77 грн). Цього вдалося домогтися внаслідок широкого поширення в цих країнах «зеленої енергетики» — Португалія, зокрема, один з європейських лідерів у цій галузі. Крім того, Португалія та Іспанія імпортують газ з півночі та заходу Африки, що робить їх максимально незалежними від російського газу.
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;Діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і Діло»
До переліку країн ЄС, в яких електроенергія виявилася найдешевшою, крім Іспанії та Португалії, входять Фінляндія (78,87 євро — 3090,98 грн) та Швеція (80,66 євро — 3161,13 грн). Жителям всіх інших країн Євросоюзу електроенергія коштує дорожче, ніж українцям: в нашій країні 1 МВт-год за нинішнім курсом коштує всього 83,28 євро (3263,81 грн), що значно дешевше, ніж у більшості європейських країн.
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Естонія, Латвія та Норвегія також є країнами, де МВт-год коштує менш як 100 євро. А ось сусідні Данія та Литва потрапляють вже в іншу «вагову категорію» — там МВт-година обійдеться в 107,57 (4215,75 грн) та 103,17 євро (4043,31 грн) відповідно.

Довідка Finance.ua:

  • Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на «світло», проте в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії, і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін.
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За матеріалами:
itechua
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