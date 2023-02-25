YASNO випустила онлайн-гру, в якій можна відключити світло сусідам — Finance.ua

YASNO випустила онлайн-гру, в якій можна відключити світло сусідам Сьогодні 05:11 — Енергетика

Український оператор електромереж Yasno запропонував своїм абонентам відчути себе у ролі диспетчера. На сайті компанії з’явилася гра, в якій потрібно обирати дома та перемикати світло між ними, а також реагувати на скарги мешканців та стежити за графіками.

YASNO запускає симулятор диспетчерської оператора системи розподілу.

Таку браузерну гру команда бренду розробила на сторінці з графіками імовірних відключень.

Як це працює?

Щоб запустити гру, потрібно зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO.

Основна механіка гри полягає в тому, щоб вчасно переключати світло між будинками. Також є обмеження по часу і потужності, часом трапляються локальні аварії:

• Щоб переключати світло між будинками, потрібно клацнути/тапнути на будинок;

• Щоб закрити скаргу користувача, потрібно клацнути/тапнути на будинок;

• Щоб відремонтувати аварію, потрібно клацнути/тапнути на будинок.

Гра має 8-бітний ретро-дизайн, займає трохи більше третини мегабайту, тому працюватиме навіть в умовах поганого інтернет-з’єднання. Якщо гра повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде грати.

«Гумор завжди допомагає краще „опрацювати“ помилки і пережити негатив. Тому ми не лише пояснюємо на елементарному прикладі, як працюють графіки відключень, але й трохи іронізуємо над ситуацією і над собою, — додає Сергій Коваленко. — Ми хочемо, щоб люди знайшли себе в ситуаціях із гри — і в цитатах, і у світлі в будинку, і в коті, який, до речі, змальований з кота нашого маркетолога. Так зможемо зрозуміти, що відбувається практично після кожного обстрілу, і що диспетчер — це не про перемикання вимикача, а про аналіз багатьох змінних та рішення, які можуть вплинути на ціле місто».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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