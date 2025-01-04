Економічні прогнози для України у 2024 році: що справдилося, а що ні — Finance.ua

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Економічні прогнози для України у 2024 році: що справдилося, а що ні

Казна та Політика
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Економічні прогнози для України у 2024 році: що справдилося, а що ні
Економічні прогнози для України у 2024 році: що справдилося, а що ні
Інфляція в Україні у листопаді 2024 року досягла 11,2% у річному вимірі, що значно перевищило прогнози аналітиків (від 6,4% до 9,5%) і оцінки Національного банку України.
Центр економічної стратегії оцінив, наскільки справдилися економічні прогнози для України на 2024 рік.
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Основними причинами зростання цін стали:
  • поганий урожай;
  • подорожчання продуктів;
  • підвищення заробітних плат;
  • проблеми в енергетичній сфері.
Національний банк прогнозує зниження інфляції до 7% у 2025 році та до 5% у 2026 році.

Іноземна допомога

Партнери надали більше фінансової підтримки, ніж очікувалось.
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Більшість організацій прогнозували близько $37 млрд, Україна отримала станом на зараз 一 $40,7 млрд зовнішьої допомоги.

Курс

Прогнози були досить точними. Економісти передбачили курс гривні в межах 41,1−42,3 грн/дол. Фактичний курс на кінець грудня становив близько 42 грн/дол.

Міжнародні резерви

На листопад 2024 року міжнародні резерви України склали $39,9 млрд, що трохи нижче прогнозованих $41−44,7 млрд.
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Це трохи нижче очікуваного, однак резерви залишаються на стабільному рівні.
Нагадаємо, за словами старшого економіста ЦЕС Володимира Ланда, у 2024 році середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або 22,3%, досягнувши 21 946 грн. Проте значну частину приросту, а саме 9,7%, «з'їдає» інфляція.
Аналітики оператора ринку обміну валют «КИТ Group» разом із колегами з банку «Глобус» і «Юнекс банку» (обидва — Київ) сходяться на думці, що середньорічний курс 2025 року буде близький до позначки 45 грн/$1, що відповідає показнику, закладеному в державний бюджет на наступний рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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