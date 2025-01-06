Укренерго за рік придбало на довгострокових аукціонах 600 МВт допоміжних послуг — Finance.ua

Укренерго за рік придбало на довгострокових аукціонах 600 МВт допоміжних послуг Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Укренерго за рік придбало на довгострокових аукціонах 600 МВт допоміжних послуг

Упродовж 2024 року НЕК «Укренерго» придбала на довгострокових спецаукціонах допоміжні послуги об’єктів генерації загальною потужністю близько 600 МВт.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці

«В умовах постійних ворожих атак на українську енергосистему побудова децентралізованої генерації — питання надзвичайної важливості. Принцип тут дуже простий: заміщення великих електростанцій роззосередженими по всій території України невеликими генеруючими установками такої ж сумарної потужності», — пояснили в компанії.

За їхніми даними, така енергосистема є менш вразливою до ворожих ракет і дронів, а відповідно більш стійкою та здатною забезпечити українців електроенергією навіть в екстремальних умовах.

Зокрема, 500 МВт від усієї придбаної потужності за минулий рік становлять послуги нових об’єктів генерації, які мають з’явитись в енергосистемі до жовтня наступного року (377 МВт) та з 1 січня 2026-го (близько 100 МВт). Так, їхнє завдання полягає в допомозі збалансувати енергосистему, регулюючи генерацію за командою диспетчера.

В Укренерго зауважили, що більшість обʼєктів розподіленої генерації, введених в експлуатацію у 2024 році, підключені до мереж споживачів (промисловості та бізнесу) і забезпечують їхні власні потреби.

Здебільшого це невеликі установки потужністю до 20 МВт, що позитивно впливає на безпеку енергопостачання для цих споживачів та знижує загальне споживання в ОЕС України.

У компанії відзначили, що завдяки цьому відбувається зменшення навантаження на енергосистему в пікові години та пом’якшуються наслідки вимушеного застосування обмежень споживання під час енергодефіциту.

Укрінформ За матеріалами:

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