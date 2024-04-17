Допризовники, призовники, військовозобов'язані та резервісти: основні відмінності категорій — Finance.ua

Допризовники, призовники, військовозобов'язані та резервісти: основні відмінності категорій Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Конституційним обов’язком громадян України є захист Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності держави. З цією метою в Україні встановлено військовий обов’язок.

Про це пише «Слово і діло».

Перша категорія громадян щодо виконання військового обов’язку — допризовники: це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Згідно з правилами, школи та інші навчальні заклади щорічно до 1 грудня мають передавати до ТЦК дані про своїх учнів — юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників).

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Протягом січня-березня допризовники приписуються до призовних дільниць. Як йдеться у законі, приписка «проводиться з метою взяття на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності чи професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей».

Для приписки потрібно особисто прибути до ТЦК, надати документи та пройти медогляд. У результаті комісія може винести рішення про придатність чи непридатність до служби. Придатні до служби отримують посвідчення призовника.

Особи, які вже приписані до призовних дільниць і які стоять на обліку в ТЦК, називаються призовниками. До цієї категорії потрапляють чоловіки віком 18−24 років. Оскільки строкову службу в Україні скасовано, вони проходитимуть базову військову службу. У мирний час вона триватиме п’ять місяців, у військовий — три. Час проходження можна буде обирати.

Громадяни України чоловічої статі віком 25−60 років перебувають у категорії військовозобов'язаних — перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

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Військовослужбовці - це громадяни, які служать у складі ЗСУ та інших військових формувань. При цьому на службу можуть приймати не лише українців, а й іноземних громадян та осіб без громадянства за контрактом.

Мобілізаційний вік України становить 25−60 років. Договір на службу в армії можна укласти у віці 17−60 років.

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Ще одна категорія — резервісти: це військовозобов'язані громадяни України, які служать у військовому резерві ЗСУ та інших військових формувань та призначені для їх комплектування у мирний час та у особливий період.

Є кілька видів резерву. Оперативний резерв є базою для комплектування військових частин чи з'єднань, у ньому є дві черги: перша — учасники АТО та ООС, які підписали контракт на службу у резерві; друга — колишні військові, строковики, які служили до 2014 року, учасники АТО та ООС, які не підписували контрактів. Також є мобілізаційний та цивільний резерв.

Інфографіка: «Слово і діло»

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