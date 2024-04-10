У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток — Finance.ua

У чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

У законопроекті про мобілізацію, остаточно затвердженому комітетом Ради, передбачено, що військовий квиток буде перевірятися на кордоні, а також при виїзді та в'їзді до країни, повідомляється у висновках комітету, опублікованих народними депутатами.

Згідно з законопроектом 10 449, кожний чоловік віком від 18 до 60 років, незалежно від його придатності до служби або наявності відстрочок, зобов’язаний мати при собі військовий квиток. Він зобов’язаний пред’являти його на вимогу поліцейських, співробітників територіальних військових комісаріатів і прикордонників як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі.

Оформлення консульських послуг за кордоном буде можливим лише за наявності військово-облікових документів. Це означає, що військовий квиток буде необхідним для отримання консульської допомоги за кордоном.

Також військовий квиток будуть вимагати у консульствах навіть у 18-річних українців, які виїхали за кордон до цього віку. Це означає, що таким молодим людям доведеться повертатися на батьківщину і стати на облік у територіальних військових комісаріатів для отримання військового квитка і можливості оформлення документів за кордоном.

Раніше Володимир Зеленський виступив за прийняття закону про мобілізацію парламентом, стверджуючи, що це надзвичайно важливо для країни.

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