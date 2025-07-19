Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати — Finance.ua

Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати Сьогодні 13:13 — Валюта

Долар vs євро: експерти радять, яку валюту обрати

Експерти очікують падіння євро, тож радять утриматися від купівлі європейської валюти. Натомість рекомендується звернути увагу на долар або інвестувати в ОВДП.

Про це розповіли фахівці у коментарі «ТСН».

Чи вигідно купувати валюту

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський зазначає: якщо ви плануєте «грати в довгу» — купуйте долари.

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Натомість, за словами Забловського, купівля євро зараз невигідна, оскільки очікується його здешевлення.

Щодо подальшого падіння курсу євро говорить й аналітик Андрій Шевчишин та радить продавати цю валюту.

Водночас він додає, долари варто купувати, доки курс залишається стабільним.

На думку Олега Пендзина, експерта Економічного дискусійного клубу, період стабільності гривні добігає кінця.

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Він переконаний, поки що найдоступнішими та досить прибутковими залишаються гривневі інструменти — ОВДП і депозити. Однак згодом вигіднішим буде поступовий перехід до валюти.

«В інвестиційному портфелі хоча б третина коштів має приносити швидкий прибуток. Тому залишаються актуальними і придбання ОВДП, і гривневі депозити», — підтримує Забловський.

Довідка Finance.ua:

бізнес демонструє поступове покращення очікувань щодо курсу національної валюти. У середньому респонденти прогнозують курс гривні на рівні 43,84 грн за долар США протягом наступного року, що краще за попередню оцінку (44,23 грн/дол.). Більшість (64,6%) очікує курс у межах 42,01−45,00 грн/дол;

за словами експерта Лєсового, у липні не варто очікувати потрясінь на валютному ринку. Долар торгуватиметься в межах 41,6−42,2 грн/долар, без різких стрибків чи обвалів. Натомість курс євро може бути менш прогнозованим — вартість європейської валюти перебуватиме в діапазоні 46,5−48,5 грн;

за словами експерта Уса, курс євро може зрости до 50 гривень уже найближчим часом. Він радить українцям мати у заощадженнях як євро, так і долари. Але з купівлею євро зараз краще не поспішати.

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