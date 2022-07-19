Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу: Рада ухвалила закон — Finance.ua
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Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу: Рада ухвалила закон

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Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу: Рада ухвалила закон
Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу: Рада ухвалила закон
Верховна Рада на засіданні 19 липня підтримала в цілому законопроєкт № 5371 про дерегуляцію трудових відносин для малого та середнього бізнесу та запровадження договірного режиму трудових відносин.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
У пояснювальній записці до законопроєкту, що отримав підтримку у 259 голосів, автори зазначають, що в Україні трудові відносини досі регулюються Кодексом законів про працю, прийнятим ще у 1971 році, тобто за радянські часи в умовах планової економіки.
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Наразі ж, вважають депутати, жорстка зарегульованість трудових відносин суперечить принципам ринкового саморегулювання та створює численні бюрократичні перепони для самореалізації найманих працівників та для підвищення конкурентоздатності роботодавців.

Що запроваджує новий законопроєкт

Новий закон запроваджує договірний режим регулювання трудових відносин для окремих категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього підприємництва та зменшує бюрократичне навантаження на трудові відносини і роботодавців.
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Такий режим встановлюється за умов, якщо роботодавець не є держустановою, а натомість є суб’єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб. Також режимом може скористатися роботодавець і працівник, заробітна плата якого перевищує 8 мінімальних заробітних плат на місяць.
Також визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження зарплати в умовах договірного режиму. Окремо визначені істотні умови та порядок укладення трудового договору в умовах такого режиму — йдеться про, наприклад, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника.
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Щодо заробітної плати, встановлюються строки і періодичність її в договірному режимі. Так, вона виплачується не рідше одного разу на місяць.
При цьому документ, переконують автори, зберігає основні трудові права і гарантії найманих працівників.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом;
  • президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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