Як змінився ринок праці України з 2000 року: дослідження — Finance.ua

Як змінився ринок праці України з 2000 року: дослідження Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Як змінився ринок праці України з 2000 року: дослідження

Першій онлайн-платформі з пошуку роботи в Україні robota.ua 13 липня виповниться 22 роки, тому експерти порталу вирішили озирнутись назад і згадати, яких змін зазнав за цей час ринок праці нашої країни. Ось 8 фактів, які показують, що пошук роботи змінився до невпізнаваності.

Факт 1. Мінімальна заробітна плата в Україні зросла у 87 разів за 22 роки

Вона становила 74 грн у 2000 році та 6 500 грн у 2022 році. А взагалі з моменту, як в Україні запровадили гривню у 1996 році, заробітна плата збільшилась у 433 рази. Все починалося із суми мінімальної зарплати у розмірі 15 грн — згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.02.96 р. № 49/96-ВР.

Факт 2. За весь час існування українського ринку праці офіційний рівень безробіття не перевищував 14%

Згідно з офіційними статистичними даними, 14% — найвищий рівень безробіття, який був зафіксований у 1996 році. З того часу в середньому цей показник становив близько 9%. Найнижчий рівень безробіття, а саме 6,9%, був зафіксований у 2007 році.

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Факт 3. robota.ua — перший онлайн-ресурс для пошуку роботи в Україні

Це був маленький крок для програмістів-ентузіастів, які висадилися на безлюдне поле онлайн-рекрутингу в нашій країні 22 роки тому. Але гігантський стрибок для формування ринку праці країни в цілому. Символічно, що за 30 років до дня народження robota.ua, у той самий час, у липні, Ніл Армстронг уперше ступив на поверхню Місяця.

Факт 4. З появою сайтів для пошуку роботи кількість зусиль для працевлаштування скоротилася в десятки разів

Щоб знайти роботу в 90-х, українці купували газету і кілька днів продзвонювали роботодавців за номерами з оголошень. Підводним каменем був ризик натрапити на шахраїв, бо достовірність газетних вакансій ніхто, на жаль, не перевіряв. Інший варіант — можна було стати на облік Служби зайнятості і довго чекати, доки для тебе з’явиться якась вакансія.

У наші дні для успішного пошуку достатньо зайти на спеціальні сайти.

Факт 5. Торгівля — рушій українського ринку праці

І сьогодні, і 20 років тому найбільше вакансій — саме зі сфери торгівлі.



2000-ні:

Гуртова торгівля 14% Роздрібна торгівля 12% Виробництво 11% Фінанси і банки 7% Адміністративний персонал 6%

2020-ті:

Роздрібна торгівля 14% Виробництво 12% IT 11% Транспорт і логістика 7% HoReCa 6%

Факт 6. Про незвичайні вакансії тоді й зараз

Роботодавці іноді прагнуть виділити свою вакансію з-поміж інших, оригінально її назвавши. Часто це пов’язано з бажанням уже в назві розповісти про особливості та характер майбутньої роботи. Це ніби лакмусовий папірець потреб суспільства, завдяки якому можна побачити, які пріоритети були десятки років тому і якими вони є зараз.

Сьогодні можна зустріти дуже різні оголошення про роботу: від вузьких — як-от Scrum master, Agile intern, фахівець із нативної реклами — до майже «шпигунських» на кшталт таємного покупця. Хто міг би собі таке уявити 20 років тому?

Незвичайна вакансія у 2004 — майстер друку наліпок для CD та DVD дисків.

Незвичайна вакансія у 2022 — адміністратор клубу віртуальної реальності.

Факт 7. Кількість резюме за 20 років на зросла більш ніж у 200 разів

Коли у 2004 році спосіб пошуку роботи в онлайні став звичним для українців, на платформі robota.ua було близько 20 000 резюме. Сьогодні цей показник становить 4,3 млн.

Факт 8. «Сині комірці» — на піку популярності

10-20 років тому ТОП-резюме очолювали секретарі, юристи, рекламісти, менеджери та економісти. Сьогодні за кількістю резюме найбільше продавців-консультантів, водіїв, барменів та комірників.

Усе тече, все змінюється.

Факт 9. Війна підкосила ринок праці. Але він, як і вся наша країна, продовжує боротьбу

До 24 лютого на robota.ua було в середньому 100 000 актуальних вакансій щодня. Війна майже повністю зупинила найм: у березні лишилось лише 7% вакансій від показників мирного часу.

Але ринок праці так просто не здається і зараз поступово відновлюється: маємо 30% вакансій від довоєнних показників, і щотижня їх кількість продовжує зростати.

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