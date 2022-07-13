Як змінився ринок праці України з 2000 року: дослідження — Finance.ua

Як змінився ринок праці України з 2000 року: дослідження
Першій онлайн-платформі з пошуку роботи в Україні robota.ua 13 липня виповниться 22 роки, тому експерти порталу вирішили озирнутись назад і згадати, яких змін зазнав за цей час ринок праці нашої країни. Ось 8 фактів, які показують, що пошук роботи змінився до невпізнаваності.
Факт 1. Мінімальна заробітна плата в Україні зросла у 87 разів за 22 роки
Вона становила 74 грн у 2000 році та 6 500 грн у 2022 році. А взагалі з моменту, як в Україні запровадили гривню у 1996 році, заробітна плата збільшилась у 433 рази. Все починалося із суми мінімальної зарплати у розмірі 15 грн — згідно з Постановою Верховної Ради України від 20.02.96 р. № 49/96-ВР.
Факт 2. За весь час існування українського ринку праці офіційний рівень безробіття не перевищував 14%
Згідно з офіційними статистичними даними, 14% — найвищий рівень безробіття, який був зафіксований у 1996 році. З того часу в середньому цей показник становив близько 9%. Найнижчий рівень безробіття, а саме 6,9%, був зафіксований у 2007 році.
Факт 3. robota.ua — перший онлайн-ресурс для пошуку роботи в Україні
Це був маленький крок для програмістів-ентузіастів, які висадилися на безлюдне поле онлайн-рекрутингу в нашій країні 22 роки тому. Але гігантський стрибок для формування ринку праці країни в цілому. Символічно, що за 30 років до дня народження robota.ua, у той самий час, у липні, Ніл Армстронг уперше ступив на поверхню Місяця.
Факт 4. З появою сайтів для пошуку роботи кількість зусиль для працевлаштування скоротилася в десятки разів
Щоб знайти роботу в 90-х, українці купували газету і кілька днів продзвонювали роботодавців за номерами з оголошень. Підводним каменем був ризик натрапити на шахраїв, бо достовірність газетних вакансій ніхто, на жаль, не перевіряв. Інший варіант — можна було стати на облік Служби зайнятості і довго чекати, доки для тебе з’явиться якась вакансія.
У наші дні для успішного пошуку достатньо зайти на спеціальні сайти.
Факт 5. Торгівля — рушій українського ринку праці
І сьогодні, і 20 років тому найбільше вакансій — саме зі сфери торгівлі.
2000-ні:
|Гуртова торгівля
|14%
|Роздрібна торгівля
|12%
|Виробництво
|11%
|Фінанси і банки
|7%
|Адміністративний персонал
|6%
2020-ті:
|Роздрібна торгівля
|14%
|Виробництво
|12%
|IT
|11%
|Транспорт і логістика
|7%
|HoReCa
|6%
Факт 6. Про незвичайні вакансії тоді й зараз
Роботодавці іноді прагнуть виділити свою вакансію з-поміж інших, оригінально її назвавши. Часто це пов’язано з бажанням уже в назві розповісти про особливості та характер майбутньої роботи. Це ніби лакмусовий папірець потреб суспільства, завдяки якому можна побачити, які пріоритети були десятки років тому і якими вони є зараз.
Сьогодні можна зустріти дуже різні оголошення про роботу: від вузьких — як-от Scrum master, Agile intern, фахівець із нативної реклами — до майже «шпигунських» на кшталт таємного покупця. Хто міг би собі таке уявити 20 років тому?
- Незвичайна вакансія у 2004 — майстер друку наліпок для CD та DVD дисків.
- Незвичайна вакансія у 2022 — адміністратор клубу віртуальної реальності.
Факт 7. Кількість резюме за 20 років на зросла більш ніж у 200 разів
Коли у 2004 році спосіб пошуку роботи в онлайні став звичним для українців, на платформі robota.ua було близько 20 000 резюме. Сьогодні цей показник становить 4,3 млн.
Факт 8. «Сині комірці» — на піку популярності
10-20 років тому ТОП-резюме очолювали секретарі, юристи, рекламісти, менеджери та економісти. Сьогодні за кількістю резюме найбільше продавців-консультантів, водіїв, барменів та комірників.
Усе тече, все змінюється.
Факт 9. Війна підкосила ринок праці. Але він, як і вся наша країна, продовжує боротьбу
До 24 лютого на robota.ua було в середньому 100 000 актуальних вакансій щодня. Війна майже повністю зупинила найм: у березні лишилось лише 7% вакансій від показників мирного часу.
Але ринок праці так просто не здається і зараз поступово відновлюється: маємо 30% вакансій від довоєнних показників, і щотижня їх кількість продовжує зростати.
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