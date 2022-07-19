ВР ухвалила закон для фрилансерів: що помінялось — Finance.ua
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ВР ухвалила закон для фрилансерів: що помінялось

Особисті фінанси
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Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс).
Документ підтримали 269 народних депутатів, йдеться на сайті Ради.
Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.
Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.
Поєднання роботи
Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).
У документі йдеться, що кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.
Також передбачається, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця.
Заробітна плата
Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу.
Тривалість робочого дня
Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.

Довідка Finance.ua:

  • Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Він передбачає зокрема і те, що освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану. Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.
  • роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру зарплати;
  • наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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