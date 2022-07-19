ВР ухвалила закон для фрилансерів: що помінялось — Finance.ua

ВР ухвалила закон для фрилансерів: що помінялось Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс).

Документ підтримали 269 народних депутатів, йдеться на сайті Ради.

Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.

Поєднання роботи

Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).

У документі йдеться, що кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Також передбачається, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця.

Заробітна плата

Зарплата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу.

Тривалість робочого дня

Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця — 32 години.

Довідка Finance.ua:

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Він передбачає зокрема і те, що освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану. Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.

роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру зарплати;

наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо.

Економічна Правда За матеріалами:

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