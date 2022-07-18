В Україні змінились правила подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі — Finance.ua

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В Україні змінились правила подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі

Казна та Політика
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В Україні змінились правила подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі
В Україні змінились правила подання відомостей про трудову діяльність в електронній формі
Набули чинності оновлені правила подання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб в електронній формі.
Як повідомляють у пресслужбі ПФУ, вони затверджені постановою правління Пенсійного фонду від 01.06.2022 № 8-3 «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок».
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«15 липня 2022 року, набули чинності оновлені правила подання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб в електронній формі, затверджені постановою правління Пенсійного фонду від 1 червня 2022 року № 8-3 „Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок“», — сказано в повідомленні.

Що передбачають нові правила

Зокрема, вони передбачають можливість подання страхувальником або уповноваженим представником відомостей про місце роботи, кваліфікацію, заохочення, припинення трудових відносин, відсутніх в реєстрі застрахованих осіб.
Документом визначено структуру xml-файлу, у вигляді якого подаються відомості.
Відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово. Необхідність подавати відомості повторно є лише у разі виправлення раніше поданих неточних даних.
Для створення електронних трудових книжок подаються відомості — особисто чи через уповноваженого представника:
  • у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
  • в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створено запис.
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За матеріалами:
Finance.ua
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