День фінансів: законопроєкт про контрактну службу, зміни для водіїв, компенсація до 500 тис. грн

55
У вівторок, 9 грудня, стало відомо, скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+ та які зміни чекають на водіїв.
Програма на €300 мільйонів для українського ВПК
Рада ЄС затвердила Програму Європейської оборонної промисловості (EDIP), в рамках бюджету якої 300 мільйонів євро призначено для спеціального Інструменту підтримки України — для модернізації та підтримки її оборонної промисловості.
ICU спрогнозували курс долара
Найближчим часом коливання курсу збережуться, а до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 42.5 грн/$.
Ветеранам у столиці компенсуватимуть до 500 тис. грн
У столиці затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання житла для ветеранів та ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Ветеранам компенсуватимуть до 500 тис. грн. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Відпочинок водіїв та обов’язкові тахографи
8 грудня у ВР зареєстрували законопроект № 14280 «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу». Всі деталі законопроєкту тут.
Укрпошта знизила тариф на доставку
Українці, які надсилають невеликі посилки за кордон, тепер можуть робити це дешевше. Укрпошта знизила тариф на дрібні міжнародні відправлення ще для 24 країн, що робить доставку доступнішою для приватних відправників та малого бізнесу.
Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»
Міжнародні відправлення одна з найзручніших можливостей надсилати посилки рідним, друзям за кордон. Але не всі речі можна передати «Новою Поштою». Подробиці тут.
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов’язаних. Про це інформує керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.
🎄🏃‍♂️До речі, якщо бажаєте побачити Європу, але не витратити торбу грошей. Вчасний вибір та потрібний сезон може заощадити сотні євро. Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону:
⛰️ Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою
Що утримує співробітників залишатися в компанії
Гроші вже не є єдиним аргументом, що мотивує українських працівників залишатися працювати в компанії. На перший план виходить те, наскільки людина відчуває свою цінність, залученість і стосунки всередині команди.
За матеріалами:
Finance.ua
