День фінансів: три напрямки для економічного зростання, арешт коштів боржників у банках, частка витрат на житло — Finance.ua

День фінансів: три напрямки для економічного зростання, арешт коштів боржників у банках, частка витрат на житло Сьогодні 17:26

В п’ятницю, 21 листопада, ми розбирались, що обрати: стрімко зростає біткоїн та, разом з тим, й золото зросло на 30%. Проаналізуємо в матеріалі від Finance.ua:

3 ключові напрямки для економічного зростання України. Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко назвав розвиток інновацій, ринку критичних ресурсів та оборонно-промислового комплексу ключовими напрямами, які сприятимуть економічному зростанню України та євроінтеграції.

Автоматизований арешт коштів боржників у банках. Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Очікується, що Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». Очікується, що реалізація положень цього законопроєкту збільшить надходження до державного бюджету за рахунок стягнутих з боржників коштів.

Бізнес підсумував тенденції на ринку праці. Понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів, 25% Понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів, 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів.

Яка частка витрат на житло в різних містах. Як залежить вартість оренди та доступність житла від доходів, та яку їх частку українці витрачають на оренду. Про це Як залежить вартість оренди та доступність житла від доходів, та яку їх частку українці витрачають на оренду. Про це йдеться в новому досліженні ЛУН та Work.ua. У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті.

ТОП-5 спеціальностей з найменшою кількістю відгуків. В Україні зменшилась кількість охочих В Україні зменшилась кількість охочих спеціалістів отримати роботу, за яку роботодавці пропонують в 1,5 рази вище від середньої зарплати по країні.

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До речі, Київський міський центр зайнятості оновив рейтинг топ-10 найбільш високооплачуваних професій у столиці відповідно до вакансій, які є на сьогоднішній день. Детальніше про це дивіться у сюжеті Finance.ua.

Голова НБУ розповів про новий пакет санкцій США проти рф. Міністерство фінансів США (OFAC) Міністерство фінансів США (OFAC) застосувало санкції до понад 100 суб’єктів фінансового сектору рф. Серед них близько 50 російських банків, учасники фінансової інфраструктури рф, а також високопосадовці центрального банку росії.

Дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій. Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню заробітну плату за вересень, яка враховується при обчисленні пенсій. Про це повідомилапресслужба фонду. У вересні 2024 року в порівнянні з вереснем 2023 року середня зарплата зросла на 24,1%, або на 3 502,48 гривень.

119 млн грн Національного кешбеку за жовтень. 21−22 листопада громадяни отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн українців. Про це 21−22 листопада громадяни отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн українців. Про це повідомив Мінфін.

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