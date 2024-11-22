ПФУ оприлюднив свіжі дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій — Finance.ua

ПФУ оприлюднив свіжі дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

ПФУ оприлюднив свіжі дані щодо середньої зарплати для розрахунку пенсій, freepik

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню заробітну плату за вересень, яка враховується при обчисленні пенсій.

Про це повідомила пресслужба фонду.

У вересні 2024 року в порівнянні з вереснем 2023 року середня зарплата зросла на 24,1%, або на 3 502,48 гривень.

Так, у січні 2024 середня зарплата, з якої сплачено страхові внески, складала 14 974,56 гривні.

У лютому цей показник складав 15 267,60 гривень. У березні він зріс до 15 433,98 гривні. У квітні — 16 847,98 гривні, у травні — 17 178,87 гривні.

Найвищий рівень середньої заробітної плати у II кварталі зафіксовано у червні — 18 806,63 грн.

У липні було 17 346,90 гривень. У серпні — 17 001,36 гривні, а у вересні — 18 020,86 грн.

Нагадаємо, аналітики robota.ua опитали власників бізнесу про те, чи підвищували вони зарплату працівникам у 2024 році та чи планують робити це в наступному році. 58% українських бізнесів і 60% бізнесів з іноземним капіталом збільшили винагороду абсолютно всім співробітникам у цьому році. Плани роботодавців на наступний рік є дуже оптимістичними — 67% українських компаній і 71% компаній з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати співробітникам у 2025 році.

За прогнозом НБУ, наприкінці поточного року реальна зарплата українців перевищить свій довоєнний рівень.

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